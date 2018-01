Trump je kvůli údajnému ruskému vlivu na prezidentské volby připraven vypovídat pod přísahou

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump uvedl, že je připraven vypovídat pod přísahou před zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem, který prověřuje údajné ruské ovlivňování prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2016. „Vlastně se na to těším. Udělal bych to pod přísahou,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. Rozhovor by se podle něj mohl konat za dva či tři týdny.

Možné ruské zásahy do předloňských prezidentských voleb prověřuje bývalý ředitel FBI Mueller. Prezident Trump, který ve volbách zvítězil, jakoukoli spolupráci své kampaně s Ruskem opakovaně odmítá a tvrdí, že taková obvinění jsou jen honem na čarodějnice.



Zvláštní vyšetřovatel se podle tisku chce prezidenta ptát na důvody odvolání jeho poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna a ředitele FBI Jamese Comeyho, který tvrdí, že Trump jej žádal, aby zastavil vyšetřování podezřelých styků Flynna s Rusy.

Pátrání po ruském vlivu na volby se zatím týkalo několika prezidentových přímých spolupracovníků. Bývalý bezpečnostní poradce Michael Flynn a člen Trumpova volebního štábu George Papadopoulos se přiznali, že vyšetřovatelům FBI lhali. Někdejší šéf volebního štábu Paul Manafort a jeho kolega Richard Gates jakoukoli vinu popírají.

Mueller jako prvního člena americké vlády podrobil výslechu ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Vyšetřovatele podle listu The New York Times zajímalo, zda prezident Trump po převzetí funkce bránil výkonu spravedlnosti. Vyslechl také šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mikea Pompea; podle televize NBC jako svědka ohledně Comeyho odvolání.

Nezávisle na Muellerovi se ruské kauze věnují i výbory Kongresu USA, a to senátní výbor pro tajné služby, sněmovní výbor pro tajné služby a senátní výbor pro justici. Případ rozplétal ještě sněmovní výbor pro dohled a vládní reformy, ten se ale rozhodl svou účast na vyšetřování utlumit.