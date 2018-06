Trump může omilostnit sám sebe, ale neudělá to, říká jeho právní poradce Giuliani

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump zřejmě má pravomoc udělit milost sám sobě, ale bylo by velmi nerozumné, kdyby této možnosti využil. V americké televizi NBC to v neděli řekl prezidentův právní poradce Rudy Giuliani v souvislosti s pokračujícím vyšetřováním údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016.

Pátrání po spolupráci Trumpova volebního týmu s Ruskem vede zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který podle amerických médií uvažuje o tom, že prezidenta předvolá k výslechu. Trumpovi právníci se hodlají předvolání před velkou porotu bránit, a to i právní cestou, řekl Giuliani NBC. Zastavit vyšetřování milostí pro sebe sama je ale podle něj možností, s níž právní tým Bílého domu nepočítá.



Ústavní krize

Podle amerických právních expertů, na které se odvolává agentura AP, by takový krok vyvolal v USA ústavní krizi. Vážné následky předpovídá i Giuliani. Pokud by prezident sám sebe omilostnil, vedlo by to podle Trumpova poradce k okamžitému impeachmentu, tedy k ústavní žalobě. „Bylo by to nemyslitelné, ale prezident nemá důvod nic takového dělat, ničeho se nedopustil,“ prohlásil Giuliani.

Konečné rozhodnutí o tom, zda prezident případné Muellerovo předvolání přijme či nikoli, padne podle Trumpova poradce až po prezidentově summitu s Kim Čong-unem, který je plánován na příští týden v úterý. „Pokud nás přesvědčí, že to bude krátké a k věci, že půjde o objasnění pěti nebo šesti otázek, pak můžeme souhlasit, aby to americká veřejnost měla už za sebou,“ řekl Giuliani.