FBI zneužil své pravomoci při vyšetřování ruských zásahů do voleb, tvrdí republikáni. Úřad to odmítá

WASHINGTON Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti při vyšetřování údajných zásahů Ruska do předloňských voleb v USA zneužily pravomoci. Tvrdí to zpráva republikánských kongresmanů, jejíž odtajnění v pátek schválil prezident Donald Trump.

Zneužití pravomocí se údajně FBI dopustila tím, když v roce 2016 při vyšetřování požádala o rozšíření odposlechů i na Cartera Page, tehdejšího Trumpova volebního poradce. FBI a ministerstvo spravedlnosti prý svou žádost o rozšíření odposlechů podložily neověřenými informacemi. Ty se zakládaly na zprávě, kterou si údajně objednali a částečně financovali demokraté pro kampaň jejich prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.



FBI i demokraté obvinění odmítli. Zpráva republikánských kongresmanů je podle nich zaujatá a má zdiskreditovat vyšetřování zvláštní komise ministerstva spravedlnosti pod vedením Roberta Muellera, která se zabývá kauzou možného ruského vlivu na prezidentské volby v roce 2016.

Zpráva republikánů o činnosti FBI, kterou v pátek nechal zveřejnit Donald Trump.

Demokraté navíc tvrdí, že republikáni do dokumentu tajně zasahovali poté, co kongresový výbor už dříve souhlasil s jejím zveřejněním. „Výběrové a zpolitizované zveřejnění utajovaných informací vytváří strašlivý precedens a dlouhodobě poškodí zpravodajskou komunitu a naše agentury,“ uvedli v prohlášení. Doufají, že v pondělí 5. února zveřejní svou vlastní zprávu.

Demokratičtí kongresmani v pátek zaslali prezidentovi dopis, v němž varují před odvoláním náměstka generálního prokurátora Roda Rosensteina, který je zároveň náměstkem ministra spravedlnosti, a zvláštního vyšetřovatele Muellera, jehož jmenoval loni právě Rosenstein. Podle demokratických kongresmanů by jejich odvolání mohlo vyústit v ústavní krizi, jakou prý USA nezažily od skandálu Watergate v 70. letech. V jeho důsledku odstoupil tehdejší prezident Richard Nixon.

Mark Warner, čelný demokrat ve zpravodajském výboru Senátu, označil zprávu republikánů za „ledabylou a svědčící o ohromujícím pohrdání pravdou“.



Trump: FBI nadržovala demokratům

Trump v pátek novinářům v Bílém domě řekl, že zprávu odtajnil a poslal ji zpět do Kongresu. „Myslím, že je to ostuda, co se děje v této zemi..hodně lidí by se mělo stydět,“ řekl Trump novinářům, když se ho ptali na obsah zprávy. Trump ji označil za „hroznou“. Americký prezident se ke zprávě v pátek v několika komentářích vyjádřil také na svém Twitteru. Mimo jiné obvinil vyšetřovatele FBI a ministerstvo spravedlnosti, že při vyšetřování nadržovali demokratům.

Předseda sdružení pracovníků FBI Thomas O’Connor uvedl v prohlášení, že zaměstnanci agentury své vlasti věrně slouží. „Muži a ženy z FBI dennodenně nasazují svoje životy do boje proti teroristům a zločincům, neboť jsou oddaní naší zemi a ústavě,“ zdůraznil.

„Americký lid by měl vědět, že mu prvotřídní agentura pro vymáhání práva řádně slouží,“ dodal O’Connor.