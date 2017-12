Trump přivítá Nový rok tradičně na Floridě. Jako prezident zdražil na party lístky

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump oslaví příchod nového roku ve své soukromé rezidenci Mar-a-Lago na Floridě. Už téměř dvě desítky let tu na Silvestra pořádá galavečer, letos poprvé ve funkci hlavy státu.

To se projeví mimo jiné na vyšším počtu hostů, přísnějších bezpečnostních opatřeních, ale i vyšší ceně vstupenek, informoval list USA Today. Místo novoročního projevu v neděli Trump zveřejnil sérii tweetů. Posledních několik dní letošního roku strávil Trump mimo jiné hraním golfu, v pátek pozval zhruba 60 členů pobřežní stráže, aby se k němu na trávníku připojili.

Na večírek u příležitosti příchodu roku 2018, který Trump ve svém soukromém klubu dnes pořádá, si mohli zájemci vstupenku koupit za 600 dolarů (12 800 korun) v případě, že jsou členy klubu, a za 750 dolarů (16 tisíc korun) v případě, že jimi nejsou. Loni se přitom daly lístky pořídit za 525, respektive 575 dolarů.

Že by se vstupenky neprodaly, se ale prezident obávat nemusel. „Je to velmi skvostná noc. Myslím, že je letos každý ještě více nadšený než loni,“ řekla listu The Washington Post Toni Holtová Kramerová, členka klubu a spoluzakladatelka Trumpova fanklubu s názvem Trumpettes USA. „Nyní je prezident a už toho tolik dosáhl,“ zdůvodnila své nadšení.



Bude projev, tanec i čtyřchodové menu

Zájem lidí o členství v klubu Mar-a-Lago se po Trumpově zvolení zvýšil natolik, že byl zvýšen vstupní poplatek. Letos činí 200 tisíc dolarů (4,3 milionu korun).



Na účastníky dnešního galavečera čeká čtyřchodové menu, bohatý program, taneční zábava i projev prezidenta Trumpa.

Před účastníky silvestrovského večírku se americký prezident v neděli podělil o některé své myšlenky také s uživateli Twitteru, sociální sítě, která je jedním z jeho oblíbených komunikačních prostředků a které se nevzdal ani ve funkci šéfa Bílého domu.

Ve svých tweetech se znovu vrátil mimo jiné k aktuálním protestům v Íránu. Obyvatelé blízkovýchodní země podle něj konečně přišli na to, „jak se kradou jejich peníze a bohatství a jak se rozhazuje na terorismus“. Spojené státy podle něj důkladně sledují situaci kvůli porušování lidských práv.

Znovu Trump v neděli na twitteru zaútočil také na Demokratickou stranu a „křiváckou Hillary“, jak označuje svou soupeřku z loňských prezidentských voleb Hillary Clintonovou. „Proč by chytří voliči chtěli poslat demokraty ve volbách v roce 2018 do Kongresu, když jejich politika naprosto zabije ohromné bohatství vytvořené během měsíců od (prezidentských) voleb,“ napsal Trump. V listopadu příštího roku se budou konat volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu.