Trump podle Ruska zval do Bílého domu Putina opakovaně, ten nabídl návštěvu Moskvy

Moskva Americký prezident Donald Trump opakovaně zval během nedávného telefonického rozhovoru svého ruského kolegu Vladimira Putina do Bílého domu, Putin mu na oplátku nabídl návštěvu Moskvy. V pátek to podle ruské agentury RIA prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že konkrétní termín možné Putinovy cesty do Washingtonu stanoven není. Rusko nadále od Trumpa očekává konkrétnější návrhy k Putinově návštěvě, dodal Lavrov.

Trump se podle Lavrova během zmíněného telefonátu k Putinově možnému přijetí v Bílém domě opakovaně vracel a rovněž zmínil, že by rád navštívil Moskvu. Putin je na setkání s americkým protějškem podle Moskvy připravený, uvedla ruská diplomacie.



Lavrov se zmínil i o nadcházejícím jednání Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, které by se mělo konat na zatím neupřesněném místě koncem května nebo začátkem června. V médiích se spekulovalo, že dějištěm takovéhoto summitu by mohla být Moskva či jiné místo v Rusku, podle Lavrova se ale Rusko takovou nabídku nechystá Trumpovi navrhnout.

Šéf ruské diplomacie hovořil také o úderu USA, Francie a Británie na Sýrii v reakci na údajný chemický útok v Dúmě. Lavrov řekl, že Putin s Trumpem nedovolí ozbrojený střet mezi svými zeměmi a že před úderem Rusko sdělilo Spojeným státům, které oblasti v Sýrii považuje za nedotknutelné. Zmíněnou pomyslnou hranici spojenecký útok nepřekročil, dodal Lavrov.