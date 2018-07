Trump pozval Putina do Bílého domu. Lidé z Trumpova týmu prý chtějí odejít

Washington Politickou debatu v USA rozbouřenou dohady o výsledcích helsinského summitu v pátek ještě víc rozjitřila informace o pozvání ruského vůdce Vladimira Putina do Bílého domu, které měl do Moskvy předat bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. Zpráva zaskočila americké politiky, špičky zpravodajských služeb a zřejmě i Moskvu, která ještě ve čtvrtek dávala najevo, že o dalším rusko-americkém summitu nic neví.

Datum budoucího summitu nebylo upřesněno, americká média ale nevylučují, že by se mohl uskutečnit během zářijové schůze Valného shromáždění OSN. Podle agentury AP by se státníci měli sejít v Bílém domě. Trump, který na twitteru označil helsinské setkání s Putinem za „velký úspěch“, veřejnosti vzkázal, že se na druhou oficiální schůzku s ruským vůdcem těší.

S první váhavou reakcí Ruska na americké pozvání pro Putina přišel ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. O summitu, který se podle Bílého domu už připravuje, prý Antonov nic neví, Rusko je ale podle něj připraveno o nové schůzce jednat. Bezprostřední okolí prezidenta Vladimira Putina zatím mlčí.

V Bílém domě panuje deprese, píše Politico

Po helsinském summitu zavládla v Bílém domě hluboká deprese a řada lidí z prezidentského týmu zvažuje urychlený odchod. Napsal to v pátek americký zpravodajský server Politico s odvoláním na zdroje z kanceláře hlavy státu. Po tiskovce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem prý nálada v Bílém domě klesla na nulu.

Zmatená Trumpova prohlášení zanechala dokonce i v jeho spojencích pocit, že i když prezident „technicky uznal chybu“ ve svých prohlášeních o nevměšování Ruska, ve skutečnosti si myslí právě to, co řekl - že věří Putinovým argumentům o tom, že Moskva se nepokoušela ovlivnit prezidentské volby v roce 2016, píše Politico.



„Lidé jsou v depresi,“ řekl serveru nejmenovaný republikán blízký Bílému domu. „Ti, kteří zvažovali odchod možná po listopadových kongresových volbách, teď velmi vážně přemýšlejí o urychlení svých plánů,“ uvedl.



Obvyklí obhájci Trumpových postojů sice připouštějí, že jeho jednání v Helsinkách bylo zklamáním, ale upozorňují, že nemá politické následky, uvádí Politico. Upozorňuje, že ministr zahraničí Mike Pompeo ani poradce pro národní bezpečnost Bolton po summitu rezignovat nehodlají.



Někteří američtí komentátoři poukazují na to, že i když evropští spojenci USA s obavou očekávali, že Trump v Helsinkách uzná zábor Krymu nebo zruší protiruské sankce, nic z toho se na summitu nestalo.



Podle amerického experta Breta Stephense by Pompeo a Bolton odstoupit měli, pokud si zachovali zdravý rozum. Jiní ale žádají, aby lidé z Bílého domu neodcházeli. „Neodcházejte, prosím,“ napsala v časopisu Atlantic šéfka vlivného Mezinárodního ústavu pro strategická studia Kori Schakeová. „Neměli bychom dopustit devastaci vyvolanou odchodem rozumných lidí, které by prezident nahradil osobami ještě víc poddajnými a kompromisními,“ napsala politoložka.

O čem jednali Trump s Putinem?

O obsahu prvního summitu v Helsinkách média i politici v USA stále jen spekulují. Moskva v pátek nicméně potvrdila informaci o tom, že Putin Trumpovi navrhl uspořádat referendum v separatisty ovládaných oblastech Donbasu, které by pomohlo vyřešit konflikt na východě Ukrajiny. Stanovisko Kyjeva je nejasné, podle agentury Reuters se předpokládá, že Ukrajina, stejně jako její evropští spojenci, návrh odmítne.



Trump svůj postup na summitu ve Finsku se stále větší energií obhajuje. Na twitteru oznámil, že se kromě Ukrajiny jednalo o zastavení terorismu, bezpečnosti pro Izrael, jaderném nešíření, kybernetických útocích, obchodu, míru na Blízkém východě a o Severní Koreji. „Otázek kolem těchto problémů je mnoho, některé jsou snadné, jiné těžké. Ale VŠECHNY lze vyřešit!“ napsal prezident.



Podle Trumpova prohlášení úspěch summitu v Helsinkách kalí jen „prolhaná média, skuteční nepřátelé lidu“. Hlava státu k nim tradičně řadí list The New York Times, který v pátek napsal, že Donald Trump byl ještě před loňskou inaugurací informován o osobní odpovědnosti Putina za ruské vměšování do amerických prezidentských voleb. Podle očitých svědků se Trump tehdy zdál být „se zdráháním přesvědčen“.