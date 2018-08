Může jít o past, obává se Trump rozhovoru s vyšetřovatelem

WASHINGTON Prezident Spojených států Donald Trump se obává, že případný pohovor se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem by se pro něj mohl stát pastí, protože i kdyby řekl pravdu, mohl by být nakonec obviněn z křivé přísahy. Trump to v pondělí prohlásil v rozhovoru s agenturou Reuters. Mueller objasňuje ruskou roli v amerických prezidentských volbách v roce 2016 a ve svém vyšetřování se zaměřil především na tehdejší Trumpův volební štáb. Prezident spolupráci s Ruskem odmítá a vyšetřování svého týmu považuje za hon na čarodějnice.

Trump vyjádřil obavy, že Mueller by mohl porovnat jeho prohlášení se slovy dalších lidí, které již vyslechl, mimo jiné někdejšího šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, a že veškeré nesrovnalosti by se poté obrátily proti prezidentovi.



„Když něco řeknu já a on (Comey) něco řekne, tak je to moje slovo proti jeho. A on je nejlepší kamarád Muellera, takže Mueller by mohl říct: ‚No, věřím Comeymu.‘ I kdybych hovořil pravdu, tak to ze mě udělá lháře. To není dobré,“ řekl Trump.

Prezident nicméně v rozhovoru s Reuters neřekl, zda nakonec vysloví souhlas s tím, aby ho Mueller vyslechnul. Nevyjádřil se ani k tomu, zda by mohl odebrat Muellerovi bezpečnostní prověrku, jako to udělal někdejšímu šéfovi CIA Johnu Brennanovi, který dlouhodobě kritizoval prezidentovu zahraniční politiku a jeho přístup k bezpečnostním tématům.