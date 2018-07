‚Velmi mě podporuje a říká o mně hezké věci.‘ Trump se v Londýně nesetkal s exšéfem diplomacie Johnsonem

LONDÝN Americký prezident Donald Trump se během dvoudenního pobytu v Londýně nesetkal s bývalým britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem, ačkoli oba takovou možnost naznačovali. Informoval o tom bulvární list The Sun. Podle Bílého domu se o schůzce prozatím neuvažuje.

„Boris Johnson je můj přítel, říká o mně hezké věci, velmi mě podporuje a možná se s ním setkám, až tam budu,“ řekl Trump v úterý před cestou do Evropy, kde se zúčastnil summitu NATO a následně navštívil Londýn. Trump nyní víkend tráví ve Skotsku a v pondělí se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách.



Trump ve čtvrtek v rozhovoru s deníkem The Sun řekl, že Johnson by byl skvělým premiérem. V pátek pak na tiskové konferenci s britskou ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou vysvětlil, že jen odpovídal na dotaz, jaký by byl Johnson premiér.



Johnson v pondělí rezignoval kvůli nesouhlasu s brexitovým plánem premiérky Mayové, ke stejnému kroku se v neděli pozdě v noci rozhodl i tehdejší ministr pro brexit David Davis. Trump deníku The Sun řekl, že premiérčin brexitový plán je špatný a že kvůli němu nebude možné mezi Washingtonem a Lodnýnem uzavřít dohodu o společném obchodování, později ale svá slova zmírnil. Mayové řekl, že je věcí Británie, jak k brexitu přistoupí.