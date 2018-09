Sedmnáct let od 11. září. Trump ocenil hrdinství lidí z letu 93

PENSYLVÁNIE Americký prezident Donald Trump v úterý uctil památku obětí teroristických útoků z 11. září 2001 v Pensylvánii u památníku letu 93, který skončil v polích díky hrdinství lidí na palubě letounu uneseného teroristy. Prezident pasažéry a členy posádky označil za hrdiny. Pietní akce při příležitosti výročí teroristických útoků se konaly také na newyorském pamětním prostranství v místech, kde stávaly mrakodrapy Světového obchodního centra, a rovněž v Pentagonu, který byl před 17 lety rovněž jedním z terčů rozsáhlého útoku islamistů na Spojené státy.

Trump, v doprovodu první dámy USA Melanie, v úterý pronesl projev u památníku v pensylvánském Shanksville, kde se 11. září zřítil čtvrtý letoun unesený teroristy při útoku naplánovaném sítí Al-Káida v čele s Usámou bin Ládinem. Čtyřicítka lidí na palubě tehdy teroristům znemožnila zamířit do Washingtonu, kde chtěli se strojem patrně narazit do Kapitolu.

Trump v úterý ocenil „úžasnou chrabrost“ pasažérů. Jejich vzpoura proti únoscům podle něj byla „momentem, kdy Amerika odrazila útok“. „Jedenáctého září se skupina odvážných vlastenců vrhla na nepřátele národa a rozšířila řady amerických hrdinů,“ prohlásil šéf Bílého domu u nově otevřené zvonice Tower of Voices (Věž hlasů), která je součástí památníku u Shanksville. Čtyřicítka trubicových zvonů na věži vysokém symbolických 93 stop (28 metrů) připomíná stejný počet obětí letu 93 společnosti United Airlines.

Viceprezident Mike Pence v úterý promluvil k rodinám 184 obětí, které 11. září nepřežily náraz letounu do budovy Pentagonu. U místa tragédie řekl, že národ nad nimi stále truchlí. Podle něj je rovněž důležité, aby každá nová generace věděla, co se tehdy stalo. Pence rovněž vyzdvihl hrdinství lidí, kteří v osudný den v Pentagonu pracovali a kteří se zapojovali do záchrany přeživších. Teroristé podle něj doufali, že Američany zlomí, ale neuspěli.

Pietní akce se konala také v New Yorku, kde se před 17 lety odehrál hlavní úder teroristů z 11. září. Při tiché vzpomínce tam byla čtena jména obětí. Na pamětním náměstí se sešli příbuzní obětí, přeživší, záchranáři i politici, aby si připomněli nejhorší teroristický útok na území USA v dějinách s téměř 3000 mrtvými.