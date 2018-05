‚Trump udělá Izrael znovu velkým.‘ V Jeruzalémě se otevírá ambasáda USA, čeká na novou budovu

JERUZALÉM/PRAHA V pondělí na 70. výročí od vzniku samostatného státu Izrael, přesunou Spojené státy své izraelské velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, jejž si jako své hlavní město nárokují jak Izraelci, tak Palestinci. Stane se tak na základě prosincového rozhodnutí Donalda Trumpa, které vyvolalo rozporuplné reakce - od nadšení izraelské vlády až po pobouření ze strany Palestinců. Co na americké zaměstnance v Jeruzalémě čeká?

Pro velvyslanectví byl zatím vyčleněn prostor ve stávajícím objektu amerického konzulátu. V ulicích se v posledních dnech objevily nové ukazatele k velvyslanectví USA v hebrejštině, arabštině a angličtině. Cestu lemují americké a izraelské vlajky, vedle nich nápisy „Trump udělá Izrael znovu velkým“, v narážce na jeho volební slogan a „Trump je přítelem Sijónu“.

Před budovou jsou vysázeny červené a bílé květiny do pruhů americké vlajky s modrými květy v horním rohu. Na budovy a městské autobusy bylo umístěno 150 billboardů s hesly oslavujícími Trumpa. Twitterový účet telavivského velvyslanectví @USEmbassyTA nahradila nová adresa @usembassyjlm. Ve žluté budově, která se stane prozatimním sídlem velvyslanectví, si mohli američtí občané od roku 2010 obnovovat svá víza, vyřizovat pasy a další administrativní úkony. Stálé místo pro novou ambasádu bude ještě určeno.



Podle oficiálních zdrojů, na něž se odkazuje server The Washington Post, se jedná o „nejnovější a nejbezpečnější budovu v Jeruzalému a Tel Avivu“. Nachází se v oblasti Arnona, která se během bojů mezi Izraelci a Palestinci v roce 1948 rozprostírala na Zelené linii. Tato hranice byla výsledkem dohod o příměří mezi oběma stranami o rok později.

Vláda plánuje u ambasády postavit až pětimetrovou zeď, zatím se povedlo z grantu poskytnutého izraelským ministerstvem dopravy dokončit asfaltovou příjezdovou cestu.

Americká ambasáda na své facebookové stránce v pátek zveřejnila video, na kterém ambasador David Friedman popisuje finální přípravy budovy na slavnostní pondělní akci. „Jsme nadšení (..) Máme oficiální sídlo ambasády Spojených států. Máme plaketu. Vše je nyní zakryto, v pondělí to ale odhalíme,“ říká Friedman na videu.



Slavnostní události se zúčastní okolo 700 hostů. Vedle představitelů Izraele budou většinu tvořit Američané, mezi nimi i členové Kongresu a zástupci organizací, které mají blízké vztahy s Izraelem. Samotný prezident Donald Trump v čele delegace nebude, zastoupí ho jeho dcera Ivanka Trumpová s manželem Jaredem Kushnerem, kteří působí jako poradci Bílého domu. S nimi se podle informací Bílého domu akce zúčastní první náměstek amerického ministra zahraničí John Sullivan a ministr financí Steven Mnuchin.

Na počátku roku prezident Trump oznámil, že míní snížit náklady ambasády z plánovaného bilionu dolarů na 250 tisíc (5,3 milionu korun). V dubnu však plánovanou částku zvýšil na 400 tisíc dolarů (8 a půl milionů korun). Náklady však nezahrnují rozšíření budovy pro další desítky zaměstnanců, ke kterému by mělo dojít v následujícím roce.

V první fázi se z Tel Avivu do Jeruzaléma podle amerických zdrojů přesunou jenom velvyslanec a jeho nejbližší spolupracovníci. Současní zaměstnanci konzulátu budou povýšeni na personál velvyslanectví. Viceprezident Mike Pence během dřívější návštěvy Izraele řekl, že USA do konce příštího roku připraví otevření nového objektu velvyslanectví, což znamená urychlení původních záměrů, které počítaly s několikaletým budováním nového objektu.



Násilí se může z pásma Gazy přesunout do Jeruzaléma

Slavnostní otevření se koná den před palestinskou připomínkou nakby, tedy katastrofy, za niž Palestinci označují vznik Izraele. Armáda počítá s vystupňování protestů u hranice palestinského Pásma Gazy, kde Palestinci pořádají protesty od konce března. Panují obavy, že tentokrát se násilí přesune i do Jeruzaléma a na Západní břeh Jordánu. Vůdce palestinského radikálního uskupení Hamás Jahjá Sinvár prohlásil, že tentokrát budou protesty na hranici „rozhodující“ a vedení Hamásu je „připraveno zemřít spolu s desítkami tisíc“ Palestinců.

Místní bezpečností složky zatím nemají o plánování útoků na pondělní slavnosti žádné informace, na zajištění bezpečného průběhu spolupracují s Američany. „Policie je připravena zasáhnout v případě jakéhokoliv protestu nebo nepokojů,“ sdělil serveru The Washington Post mluvčí místní policie Micky Rosenfeld.

Palestinští představitelé vyzvali diplomaty, náboženské představitele a občanské společnosti k bojkotu akce. Podle nich se jedná o ilegální krok ničící mírové snahy. Dle jejich názoru Washington již nemůže být nestranným zprostředkovatelem mírových rozhovorů. Sami Izraelci vědí, že to bude mít své důsledky, ale jsou na ně prý připraveni. Izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman podle serveru Times of Israel řekl, že „za otevření velvyslanectví bude třeba zaplatit, ale že ta cena za to stojí“.

Přesun ambasády do Arnony vyvolat pobouření i mezi místními. Skupina dvaceti obyvatel za podpory levicové strany Ir Armin apeluje na Nejvyšší soud, aby přesun ambasády zablokoval. Vadí jim především stavba zdi a nárůst počtu bezpečnostních kamer. Jejich petici však soud zamítl 1. května.

„Můj manžel si myslí, že je to potenciální bezpečnostní riziko, kvůli kterému bude oblast zranitelnější,“ sdělila Shira Hassonová, obyvatelka čtvrti. Stavba zdi v ní však nevyvolává větší obavy. „Že by zabraňovala výhledu? Výhledu na Araby? Je tu mnoho tuláků a Arabů povalujících se všude kolem na trávě,“ dodala Hassanová ukazující na údolí oddělující Arnonu od nedaleké palestinské čtvrti ve východní části Jeruzalému.



Netanjahu je král, Trum je bůh

Většina Izraelců však zastává názor, že přesun ambasády Spojených států je dobrým krokem. Podle průzkumu Institutu izraelské demokracie se 63 procent obyvatel domnívá, že tato změna je v nejlepším zájmu Izraele.

„V dnešním Izraeli je Benjamin Netanjahu král a Donald Trump bůh. Adrenalin proudí v žilách obyvatel a testosteron se může rychle začít rozlévat,“ vykreslil situaci ve společnosti Chemi Shalev, americký novinář píšící pro list Ha’arec.

Přípravu společného prohlášení 28 zemí EU, které mělo být zásadní pro nadcházející stěhovaní amerického velvyslanectví do Jeruzaléma, v sobotu zablokovala Česká republika, Maďarsko a Rumunsko. Nyní připravované prohlášení šlo podle diplomatů „nad rámec“ závěrů prosincové Evropské rady. Obsahovalo prý kromě odmítnutého návrhu, připraveného Evropskou diplomatickou službou, také zmínku o tom, že členské státy svá vlastní vyslanectví do Jeruzaléma stěhovat nebudou. Palestinské ministerstvo zahraničí vzkázalo, že postoje těchto zemí hluboce lituje. Česko dalo svou vstřícnost k Izraeli o víkendu najevo ještě jedním krokem. Jak potvrdilo české ministerstvo zahraničí, nedělní slavnostní recepce při příležitosti přesunu ambasády se měl zúčastnit i český velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz.



Český prezident Miloš Zeman se opakovaně vyslovuje pro to, aby ČR následovala amerického příkladu a do Jeruzaléma svou ambasádu přesunula. V květnu otevře ČR ve městě svůj honorální konzulát. Přestěhování svého velvyslanectví do Jeruzaléma plánuje také rumunská vláda.