Může se stát, že rychle odejdu. Trump zveřejnil detaily k plánované schůzce s Kimem

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump zvažuje tři nebo čtyři termíny pro chystané vrcholné setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Také ohledně místa summitu zvažuje pět možností. Trump zároveň ale ve čtvrtečním televizním rozhovoru upozornil, že není stále jasné, zda se s Kimem vůbec sejde.

„Mohlo by se stát, že bych rychle odešel. S respektem, ale mohlo by se to stát. Možná že se schůzka vůbec neuskuteční. Kdoví. Ale právě teď vám mohu říci, že se (Severokorejci) chtějí setkat,“ řekl Trump v rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici Fox News.



Trump již dříve řekl, že se setkání odehraje koncem května či počátkem června. Agentura Bloomberg před týdnem spekulovala, že by se summit mohl uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Za další možná místa summitu označila agentura Oslo, Helsinky, Stockholm, Ženevu, Varšavu, Ulánbátar, Bangkok a Singapur. V úvahu prý naopak nepřicházejí Peking, Pchjongjang, Soul nebo Pchanmundžom, který leží na hranici mezi Severní a Jižní Koreou. V Pchanmundžomu se naopak v pátek sejde Kim čong-un s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Trump v dubnu řekl, že si od schůzky s Kim Čong-unem slibuje úspěch, který zajistí bezpečnost, mír a prosperitu na Korejském poloostrově, zbaveném jaderných zbraní.