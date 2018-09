Trumpa torpéduje další kniha. Autor, který stál za odhalením aféry Watergate, zpochybňuje jeho schopnosti

Washington/Praha Třaskavá kniha uznávaného novináře Roberta Woodwarda, jenž stál za odhalením aféry Watergate, dráždí prezidenta Trumpa víc než jakákoliv jiná publikace o něm. Líčí ho izolovaného vlastními poradci, zpochybňujícími jeho úsudek a schopnost vést zemi.

Když se v polovině srpna objevilo na pultech amerických knihkupectví bezmála čtyřsetstránkové dílo někdejší mediální poradkyně Bílého domu Omarosy Manigaultové, leckdo možná obrátil oči v sloup. Manigaultová je totiž, jemně řečeno, poněkud excentrická dáma. Navíc to není ani první knižní pohled do zákulisí prezidentské administrativy Donalda Trumpa.

Když se však tento týden dostaly do médií úryvky z chystané publikace respektovaného novináře Roberta (Boba) Woodwarda, bylo to něco jiného. Kniha jednoho z veteránů washingtonských kuloárů, ověnčeného dvěma Pulitzerovými cenami, jenž stál za odhalením aféry Watergate, vyjde teprve příští úterý. Už teď se ale zdá být jisté, že to bude bestseller. Nejlepší reklamu jí totiž dělá sám šéf Bílého domu – smrští rozčílených prohlášení, že je to celé prachobyčejná lež. Woodwarda obvinil, že dělá pro demokraty.



Pětasedmdesátiletý Woodward v nové knize Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě) na základě rozhovorů s bývalými i současnými zaměstnanci Trumpovy administrativy, vesměs vypovídajícími pod podmínkou anonymity, i oficiálních vládních dokumentů líčí znepokojivou atmosféru v Bílém domě.



Isn’t it a shame that someone can write an article or book, totally make up stories and form a picture of a person that is literally the exact opposite of the fact, and get away with it without retribution or cost. Don’t know why Washington politicians don’t change libel laws?