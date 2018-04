Trumpova kampaň nespolupracovala s Ruskem, potvrdil sněmovní výbor USA

WASHINGTON Výbor pro kontrolu činnosti tajných služeb Sněmovny reprezentantů USA v pátek zveřejnil odtajněnou verzi vyšetřovací zprávy, která potvrzuje již dříve ohlášený závěr, že kampaň nynějšího prezidenta Dolanda Trumpa nespolupracovala s Moskvou. Zpráva rovněž konstatuje, že Rusko se nejen před hlasováním v USA, ale také v Evropě pokoušelo agresivně šířit dezinformace s cílem vyvolat rozkol ve společnosti a podkopat volební proces.

„Právě byla zveřejněna práva sněmovního výboru pro tajné služby. „Žádný důkaz“, že Trumpova „tajně spolupracovala, koordinovala své kroky či konspirovala s Ruskem,“ napsal Trump s odkazem na závěrečný dokument. Dodal, že hon na čarodějnice, jak označuje vyšetřování své kampaně, musí okamžitě skončit.

Zpráva, za jejímž vznikem stojí Trumpovi republikáni, uzavírá politické vyšetřování ruské role v amerických prezidentských volbách v roce 2016, poznamenala agentura AP. Se závěry výboru nesouhlasí demokraté, kteří poukazují na to, že dokument ignoruje zásadní fakta. Samostatné objasňování kauzy vede nezávisle na Kongresu zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller.

Demokraté, kteří zprávu opakovaně kritizovali ještě před jejím zveřejněním, nesouhlasí se závěrem, podle kterého Trumpův štáb s Kremlem nevedl žádnou tajnou spolupráci. „Republikáni ve výboru se rozhodli nevést vážné vyšetřování,“ prohlásil kongresman Adam Schiff, který je nejvýše postaveným demokratem ve výboru. Dodal, že republikáni se žádným důkazům ve věci spolupráce Trumpovy kampaně nechtěli věnovat.

Volby se Rusko pokusilo ovlivnit přes televizi

Zpráva, jejíž část je kvůli utajení začerněna, mimo jiné uvádí, že Rusko v letech 2015 a 2016 provádělo kybernetické útoky na americké politické instituce a že Moskva se svými prostředníky je zodpovědná za krádež a následné zveřejnění dokumentů a komunikace politických institucí. Volby se podle výboru pokusilo Rusko ovlivnit i skrze svou mezinárodní televizi RT.

V části týkající se Trumpa zpráva tvrdí, že jeho kampaň s Moskvou nijak tajně nespolupracovala. Výbor nenašel ani žádné důkazy, které by ukazovaly na to, že Trumpovy obchodní aktivity ještě před kampaní by mohly položit základ případné zákulisní spolupráci s Ruskem.