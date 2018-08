Bývalý Trumpův právník Cohen by prý odmítl milost, už od něj nikdy nic nechce

Washington Bývalý prezidentský právník Michael Cohen, který se v úterý v New Yorku přiznal k machinacím s volebními fondy údajně na pokyn Donalda Trumpa, by milost od hlavy státu odmítl. Novinářům to ve středu v New Yorku řekl Cohenův advokát. Dlouholetý Trumpův právník, který se rovněž přiznal k daňovým a bankovním podvodům, by mohl být odsouzen až k 60 letům vězení, dohoda s vyšetřovateli ale sazbu nejspíš dramaticky sníží.

„Nechce a nebude chtít od Donalda Trumpa nic,“ řekl advokát Lanny Davis televizi MSNBC. Milost by prý Cohen považoval za zneužití prezidentské pravomoci. Davis také řekl, že jeho mandant má pochyby o Trumpově loajalitě vůči USA a o jeho schopnosti vykonávat prezidentský úřad.

Trump má právo Cohena omilostnit a může rovněž udělit milost bývalému šéfovi svého volebního štábu Paulu Manafortovi, který byl v úterý shledán vinným z finančních machinací. Oba skandály podle amerických komentátorů Bílý dům těžce poškozují, přestože s největší kauzou údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb žádný z nich nesouvisí.

Udělení milosti Cohenovi nebo Manafortovi by mnoho amerických kongresmanů považovalo za faktické přiznání viny s těžkými následky pro Trumpovu politickou budoucnost, uvedla ve středu televize CNN. Vydalo by signál, že prezident má co tajit, a posílilo by podezření, že Trump chce bránit průchodu spravedlnosti.

Bílý dům na dotazy médií ohledně případné Trumpovy milosti nereaguje. Sám prezident ve středu na Twitteru napsal, že „pokud někdo hledá dobrého právníka, nedoporučuji služby Michaela Cohena“. Porušení pravidel financování volební kampaně podle Trumpa není zločin. Bývalý prezident Barack Obama se toho prý dopouštěl ve velké míře, což „bylo snadno urovnáno“.

Manaforta v jiném tweetu naopak šéf Bílého domu označil za statečného muže a vyjádřil mu „velký obdiv“.