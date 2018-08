Turecko může ukončit diplomatickou krizi s USA. Stačí propustit jednoho pastora, řekl Trumpův poradce Bolton

Jeruzalém Turecko by mohlo okamžitě ukončit diplomatickou krizi se Spojenými státy, která má nepříznivý vliv na tureckou liru, pokud by pustilo na svobodu zadrženého amerického pastora Andrewa Brunsona. Agentuře Reuters to ve středu během návštěvy Jeruzaléma řekl John Bolton, bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Proti 50letému Brunsonovi který byl před dvěma lety zadržen pro podezření z terorismu a špionáže, se nyní vede v Turecku soudní proces, v němž obviněnému hrozí trest až 35 let vězení. Pastor všechna obvinění popírá.

Turecká měna se ocitla ve volném pádu od okamžiku, kdy Washington uvalil cla vůči Turecku v reakci na trvající zadržování pastora. Podle Boltona Ankaře nepomohou ani finanční injekce od Kataru, s nímž Turecko udržuje dobré vztahy v rámci diplomatické krize, jíž čelí Katar se svými sousedy v oblasti Perského zálivu.

Ankara v minulosti navrhla, aby se Brunsonův případ propojil s otázkou vydání tureckého duchovního Fethullaha Gülena, který žije v exilu v USA. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Gülena obviňuje ze zosnování pokusu o puč před dvěma roky. Washington to ale považuje za nepřijatelné, protože obvinění proti Gülenovi i Brunsonovi považuje za účelově vykonstruovaná Erdoganovým režimem.

„Podívejte se, turecká vláda udělala velkou chybu, když nepustila pastora Brunsona,“ řekl Bolton, podle kterého by přitom krize mohla okamžitě skončit, kdyby Turci nesetrvávali ve svém omylu. Ankara by se zachovala správně, jako řádný spojenec NATO, jako země náležející k Západu, kdyby propustila Brunsona bezpodmínečně.

Na dotaz Reuters, zda mají Spojené státy vzhledem k vzniklé situaci pochybnosti o smyslu členství Turecka v NATO, Bolton odpověděl, že to není na pořadu dne. Podle něho nyní Washington zajímá pouze Brunson a další Američané „nelegálně zadržovaní“ Tureckem.

Trump hrozil už v červenci Turecku tvrdými sankcemi, pokud Ankara Brunsona nepustí na svobodu. V srpnu pak ohlásil zdvojnásobení cel na dovoz turecké ocelí a hliníku. Spojené státy jsou největším dovozcem oceli na světě. Turecko je šestým největším exportérem oceli do USA, sankce tak jsou pro Ankaru velmi citelné.

Brunson, který žije v Turecku přes 20 let, řídil protestantskou církev v Izmiru na západě země. Zatčen byl i se svou ženou v říjnu 2016 v rámci čistek po pokusu části turecké armády o státní převrat. Jeho žena byla po několika dnech z vazby propuštěna.

Brunson čelí obvinění z vazeb na Gülenovo hnutí a také z kontaktů na zakázanou Stranu kurdských pracujících (PKK). Obě organizace Turecko považuje za teroristické.