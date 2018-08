Tvář kampaně #MeToo zapírala sex s nezletilým hercem. Média zveřejnila jejich nahou fotku

New York Italská herečka a tvář kampaně #MeToo Asia Argentová, která v úterý popřela obvinění ze sexuálního napadení, čelí další kritice. Americký server TMZ totiž zveřejnil fotografii, na které vedle sebe leží s odhalenými těly herečka s mladým hercem Jimmym Bennettem, který ji předtím obvinil z násilného napadení. Na celou kauzu upozornil deník The New York Times.

Na selfie fotografii leží s odhalenou horní částí těla těsně vedle sebe na posteli tehdy sedmnáctiletý Bennett s v té době sedmatřicetiletou herečkou Argentovou. Snímek byl podle serveru TMZ pořízen poté, co měla dvojice spolu sex v roce 2013 v pokoji kalifornského hotelu Marian del Rey. V Kalifornii je přitom zákonná věková hranice pro sex 18 let.

Server navíc zveřejnil esemesky, které si mezi sebou vyměnili Argentová a jeden z jejích přátel. Ve zprávách Argentová píše, že s Bennettem měla sex, ale bylo to pro ni divné. Tvrdí také, že v době styku nevěděla o Bennettově nezletilosti. Ve zprávách nazvala herce nadrženým dítětem, které na ni skočilo. „Nebylo to znásilnění, ale cítila jsem se při tom jako zmrzlá. Řekl mi pak, že jsem se v jeho sexuálních fantaziích objevovala od jeho 12 let,“ stojí ve zprávách zveřejněných serverem TMZ.



Celou kauzu mezi nyní dvaadvacetiletým Bennettem a Argentovou vyvolalo hercovo prohlášení, že na něj herečka zaútočila, když mu bylo 17 let. Útok byl prý pro něj traumatizující a poškodil jeho kariéru.



„Nejprve jsem o svém příběhu nemluvil, protože jsem se rozhodl, že s tím, kdo mi ubližoval, se chci vyrovnat soukromě. Moje trauma se však objevilo znovu poté, co se ona sama prohlásila za oběť,“ napsal Bennett v prohlášení. „Když se celá situace odehrála, byl jsem mladý a snažil jsem se hledat spravedlnost takovým způsobem, který mi v té době připadal smysluplný. Nebyl jsem připravený vyrovnat se se všemi důsledky, kdyby byl můj příběh zveřejněn. Měl jsem za to, že v té době by byla taková situace jako pro mě, pro muže, stigmatizující,“ doplnil Bennett.

Herečka již dříve veškeré nařčení ze znásilnění odmítla. Ve svém oficiálním vyjádření uvedla, že nikdy s Bennettem sex neměla. Vztah s Bennettem označila za „pouze přátelský“. Skončil poté, co vystoupila proti Weinsteinovi a Bennett ji „neočekávaně požádal o přehnanou sumu peněz“, tvrdí herečka. Dvaačtyřicetiletá herečka nedávno spor urovnala tím, že mu zaplatila 380 000 dolarů (8,6 milionu Kč).



Herečka se stala tváří kampaně #MeToo poté, co jako první veřejně obvinila amerického producenta Harvayho Weinsteina ze znásilnění. S Bennettem se setkala už v roce 2004 při natáčení filmu Srdce je zrádná děvka, v němž ztvárnila roli matky-prostitutky a Bennett jejího syna.