Tvrdila lidem, že lze ‚vykadit’ rakovinu. Terapeutka Krutilová byla z Aktipu propuštěna

PRAHA Terapeutka Lenka Krutilová, která se v uplynulých dnech dostala do povědomí veřejnosti kvůli dokumentu České televize Obchod se zdravím, již nepracuje v institutu Aktip. Mediím to ve čtvrtek řekla vedoucí centra Jarmila Klímová. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy zároveň vyvrátila, že by Krutilová v minulosti studovala tuto školu, jak prezentovala ve svém životopisu.

„Spolupráci jsme v tuto chvíli ukončili,“ potvrdila serveru iRozhlas.cz Klímová. „Důvod si média stejně přeloží po svém, takže to, co vám dopočítá vaše logika, to patrně bude ono,“ dodala.



Profil, jež měla Lenka Krutilová na webových stránkách Aktipu ještě v předchozích dnech, ve středu zmizel. Terapeutka se v něm mimo jiné pyšnila, že absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK. Dále má za sebou mít dvouleté studium homeopatie, 13 let studia orientální diagnostiky a fyziognomie, tři roky reflexní terapie a tři semestry psychosomatiky.



Její studium na Univerzitě Karlově ovšem zpochybnila sama Filozofická fakulta, jež v oficiálním vyjádření uvedla, že Krutilová školu nestudovala.

„Jak vyplývá z matriky absolventů UK spravované Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy, z matriky absolventů katedry psychologie FF UK a z elektronických informačních zdrojů fakulty, paní Lenka Krutilová v letech 1988–2018 jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK pod současným ani pod rodným příjmením nestudovala, a tedy ani neabsolvovala,“ informoval na stránkách fakulty její mluvčí Petr Kukal.

Serveru Lidovky.cz se s Lenkou Krutilovou nepodařilo spojit.



Krutilová, která v konzultačním a terapeutickém zařízení Aktip pracovala jako psycholog, psychoterapeut a diagnostik, se dostala do povědomí veřejnosti kvůli snímku České televize Obchod se zdravím z cyklu Infiltrace. V něm mimo jiné jedné z klientek centra - herečce v utajení Ivaně Lokajové - tvrdila, že je možné „vykadit“ rakovinu nebo si změnit DNA. Proti těmto tvrzením se ohradila řada odborníků z lékařské obce.



Nejedná se přitom o její jediná pochybná vyjádření. V dokumentu „psycholožka“ rovněž konstatovala, že v počátku 90. let dálkově studovala DAMU. Měla navštěvovat stejný ročník jako herec Jiří Langmajer. DAMU ovšem studovat tímto způsobem nelze a Langmajer se řemeslu naučil v jiné instituci.