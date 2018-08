Špičková ruská agentka? Ne, zrzavá koketa Butinová vyzradila své krytí, když byla opilá

WASHINGTON/PRAHA Devětadvacetiletá Ruska Marija Butinová podle amerických úřadů působila jako agentka cizí vlády na americkém území. Ačkoliv Butinovou vyšetřovatelé FBI (Federální úřad pro vyšetřování) zřejmě sledovali už od jejího vstupu do země, Ruska svoje působení pravděpodobně prozradila sama. Když byla opilá.

Podle zdrojů CNN Butinová minimálně dvakrát „v náladě“ po panácích vodky mluvila o svých kontaktech uvnitř ruské vlády. Dokonce uvedla, že ruské zpravodajské služby jsou zapojené ve skupině na podporu práva držet zbraň, kterou Butinová v Moskvě vedla. Spolužáci ze školy ji dvakrát nahlásili, protože byli rozrušeni tím, co Butinová říká.

Anna Champanová Bývalá ruská špionka zatčená v New Yorku v roce 2010. Spolu s devíti dalšími lidmi byla posléze vyměněna za americké špiony zatčené v Rusku. Dmitrij Medveděv jí později udělil státní vyznamenání a Chapmanová se stala známou modelku. Pro svůj vzhled měla přezdívku Agentka 90-60-90.

Butinová ovšem nebyla příliš opatrná ani za střízliva. Komunikovala totiž například skrze Twitter nebo aplikaci WhatsApp, její zprávy byly navíc nezabezpečené a nekódované. I proto se podle CNN nelze domnívat, že by Butinová měla stejný trénink jako ruská agentka Anna Chapmanová. „Většina ruských špehů nekomunikuje přes nezakódované zprávy na Twitteru,“ uvedl po CNN obhájce Butinové Robert Driscoll. Na tomto tvrzení se zakládá i část obhajoby mladé Rusky.



Děvětadvacetiletá Ruska, která přitahovala pozornost i svými červenými vlasy, se navíc podle několika lidí chovala příliš přátelsky. Velmi brzy poté, co se s někým vlivným seznámila, začala s ním okatě flirtovat. Na politických setkáních se například pod stolem otírala nohou o muže, aby si vynutila jejich pozornost.

Na jedné hodině podle spolužáků Butinová dokonce veřejně řekla, že je prostředníkem mezi ruskou vládou a Trumpovou kampaní. V hodinách také často a hlasitě obhajovala ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ačkoliv studovala na univerzitě, své školní práci se podle zdrojů CNN příliš nevěnovala. Jeden z lidí, kteří s Butinovou pracovali, totiž podle svědků vypracovával většinu prací jejím jménem.

Butinová studovala na americké univerzitě od roku 2017. Právě na studentské vízum přišla do Spojených států v srpnu 2016. Velmi brzy se pravděpodobně díky kontaktům v NRA (lobbistická Národní asociace držitelů zbraní) dostala na důležité politické události, jako byla například inaugurace současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě Trumpa otevřeně podporovala a snažila se dohodnout schůzku prezidenta s ruskými úředníky. Zatčena byla v polovině července, když chtěla odjet do Jižní Dakoty. Agenti FBI se rozhodli, že další sledování by tak bylo příliš náročné. Hrozí jí až deset let vězení.

V pátek uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová, že je Ruska ve vězení vystavena hrozným podmínkám. „Zacházejí s ní jako s nebezpečným zločincem. Je umístěna v izolaci pod 24hodinovým dohledem. U vchodu jsou neustále dozorci, kteří už několikrát v noci vtrhli do cely, zapínali světlo, nenechali ji spát... Na rozdíl od jiných vězňů nemůže Marija Butinová vycházet na čerstvý vzduch,“ uvedla Zacharovová. Butinová všechna obvinění odmítá a tvrdí, že ji americká justice pronásleduje za její politické názory.