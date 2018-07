„Ty akční sekvence berou dech.“ Nový Mission: Impossible je podle kritiků nejlepší díl série

LOS ANGELES „Budete opouštět kino s chutí skákat ze střechy na střechu.“ Kritici na nový Mission: Impossible nešetří chválou. Vyzdvihuje hlavně akční sekvence, které prý v žánru akčních filmů nemají v současné době konkurenci. Někteří kritici rovnou označují díl s podtitulem Fallout za ten nejlepší z celé série. Nové dobrodružství Ethana Hunta se podívá do českých kin už 2. srpna.

„Cruise je opět v tom, nejpovolanější z povolaných, a léto se zdá být najednou znovu zábavné,“ napsal o filmu Robert Abele z magazínu The Wrap. „Mission: Impossible - Fallout je jeden z nejlepších akčních filmů všech dob,“ myslí si David Ehrlich z webu IndieWire. „Tenhle film zvedl laťku pro všechny akční filmy, které přijdou po něm,“ rozplývá se filmová blogerka Yolanda Machadová.

Snímek Mission: Impossible - Fallout je již šestým dílem oblíbené špionážní a akční série. Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) tentokrát na svá bedra musí vzít veškerou zodpovědnost, když se nepovede jedna kritická mise. Proti agentovi se obrátí i CIA a on se znovu nachází na tom špatném konci automatických pušek. Je jen na Huntovi, aby znovu běžel s časem o závod a splnil svou nesplnitelnou misi.

„Je to nejlepší díl celé série. Fallout zvedá laťku a vylepšuje vše, co bylo výborné už u předchozího dílu,“ napsal o filmu George Simpson z deníku Daily Express. „Mission: Impossible je nejlepší akční série na světě. Nic jiného tomu nesahá ani po kotníky,“ myslí si Matt Singer z webu Screen Crush.

V kritikách je také často zmiňováno, že je Tom Cruise opravdu úkaz, když si ve svém věku (56 let) trumfne sám točit takto složité a náročné akční scény. „Jak jsem sledoval Toma Cruise funět a tvářit se, jako kdyby měl každou chvíli vypustit duši, ptal jsem se sám sebe: jak je možné, že je ten člověk stále naživu?“ komentovala to Angie Hanová z webu Mashable. Cruise si při natáčení scény, kde přeskakoval ze střechy na střechu, zlomil při dopadu kotník. Tento záběr se nakonec dostal i do dokončeného filmu.