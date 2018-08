Výsledek 24 tisíc náletů na Islámský stát? Stály 14 miliard dolarů, džihádistů neubylo

WASHINGTON/PRAHA Už přes čtyři roky dopadají na klíčové pozice Islámského státu na Blízkém východě americké bomby. Za cíl mají kromě fyzické likvidace bojovníků také zásadní narušení vnitřní infrastruktury teroristické organizace. Jenže i přes ohromné částky vynaložené na bombardování se počet ozbrojenců pod černou vlajkou Islámského státu zmenšil jen o pár tisícovek.

Na svém pomysleném vrcholu se početně Islámský stát nacházel v roce 2015, kdy se v Sýrii a Iráku nacházelo třicet tisíc jeho bojovníků. Navíc do jeho řad proudily tisíce džihádistů přicházejících ze zahraničí. Úkolem amerických náletů bylo zredukovat jejich počty a narušit velitelskou strukturu, a tím akceschopnost celé organizace ochromit zevnitř. Dnes je jasné, že dosavadní výsledky nejsou nijak oslnivé.

Od roku 2015 podnikli Američané na pozice islamistů v různých zemích, ve kterých operoval Islámský stát, na 24 tisíc náletů. Americký rozpočet vyšly nálety na astronomických 14,3 miliard dolarů, v přepočtu skoro 325 miliard korun. Chalífát, který islamisté vyhlásili, byl sice vyvrácen z kořenů, to bylo však především zásluhou pozemních sil. Počty bojovníků Islámského státu se ale příliš nezmenšily. I přesto, že se podařilo při náletech zabít několik klíčových vedoucích postav IS.

„I přes škody způsobené byrokratickému aparátu samozvaného chalífátu zůstává vnitřní disciplína v podstatě nenarušena. I přes zprávy, že byl zraněn, zůstává autoritou stále Abú Bakr al-Bagdádí,“ píše se ve zprávě OSN o stavu konfliktu na Blízkém východě.

Až 32 tisíc bojovníků jen v Sýrii a Iráku

V současnosti podle odhadů amerického ministerstva obrany brázdí území Sýrie a Iráku od zhruba devětadvaceti do dvaatřiceti tisíc islamistů pod vedení Islámského státu. Od začátku spojeneckých náletů se tak reálný počet radikálních bojovníků snížil maximálně o čtyři tisíce. A to i přesto, že podle Pentagonu zabily do minulého roku spojenecké nálety okolo 70 tisíc bojovníků pod černou vlajkou. V průběhu let se pochopitelně přidávaly další tisíce bojovníků, při pohledu na průběžná čísla však mnozí začali efektivitu spojenecké taktiky zpochybňovat.



„Oficiálně nám americká vláda tvrdí, že IS má dnes stejný počet bojovníků v Iráku a Sýrii, jako měl na začátku spojeneckých operací,“ říká Thomas Joscelyn z Nadace pro obranu demokracií. „Tvrdí, že Islámský stát dokázal kompletně obměnit své síly, přestože bojoval v obou zemích proti několika nepřátelům,“ dodává Joscelyn.



Podle čísel amerického ministerstva obrany se v Iráku může Islámský stát pochlubit asi 17 tisíci ozbrojenci. Mezi třinácti až čtrnácti tisíci se pak vyskytuje na území Sýrie. Jenže asi jen okolo pět tisíc z nich operuje v oblastech, kde jsou aktivní americké jednotky, zbytek se pohybuje na teritoriích, které ovládá syrský režim v podporou Ruska.

Ze zveřejněných čísel mají těžkou hlavu i americká oficiální místa. Podle serveru Voice of America se na ministerstvu obrany domnívají, že existuje možnost, že výpočty mohou být zavádějící. Mohly by totiž podle nejmenovaného vyššího ministerského úředníka zahrnovat i členy rodin bojovníků či dalších lidí pevně napojených na IS. Skutečných bojovníků by tak mohlo ve skutečnosti být méně.

Mattis: ‚Máme před sebou těžký boj.‘

Američtí zpravodajci poslední dobou jen neradi zveřejňují odhady o počtu radikálních islámských bojovníků, kteří v Sýrii a Iráku zbývají. Opatrný ohledně vyhlášení definitivního vítězství byl i americký ministr obrany Jim Mattis. „Čeká nás těžký boj. To je vše. Nevyhlásím vítězství, dokud jej neuvidím ve zpětném zrcátku,“ prohlásil Mattis.



V okolních státech jsou navíc i oblasti, ve kterých počet bojovníků IS naopak narůstá. V Afghánistánu v provincii Chorásán se například počet islamistů od loňského roku téměř zdvojnásobil. Stalo se tak navzdory ostentativní demonstraci síly, při které Američané použili nejničivější nejadernou bombu, kterou mají v arzenálu.

Podle odhadů Centra pro boj s terorismem z americké vojenské vojenské akademie West Point se v současnosti po Africe pohybuje na 6 tisíc islamistů roztroušených do devíti různých teroristických buněk. V bojích islamisté z organizace IS úspěšně pokračují i na vzdálených Filipínách, kde si mezitím našli přirozené spojence mezi gangy obchodujícími s drogami a peroucími peníze.

Vyplývá z toho zneklidňující zjištění. Islámský stát se adaptoval a začíná se globalizovat. „Islámský stát je v procesu z velké části úspěšného přechodu na propojenou teroristickou organizaci i přes to, že přitahuje ještě více globální pozornosti, než svého času Al-Kájda,“ tvrdí Nicholas Glavin, bývalý výzkumník z Centra pro hybridní války a ozbrojené skupiny. Podle Glavina je o to důležitější, aby byl Islámský stát v Sýrii a Iráku jasně poražen.