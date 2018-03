‚Namalujte multikulťáky’? Tvůrce hoaxu už známe, zní ze školy zavalené výhrůžkami

PRAHA Po nedávném incidentu souvisejícím s výhrůžkami prvňákům v Teplicích se vlna výhrůžek stočila na další školu v Ústeckém kraji. Chomutovská základka čelí útokům poté, co dezinformační web šířil nepravdivou zprávu o tom, že učitelka údajně nutila prvňáky kreslit „multikulťáky“. Pachatele už ve škole znají. „Podle uveřejněné fotografie jsme poznali, čí je to obrázek, věděli jsme, že je to někdo z okruhu uvedeného žáka, pak byla zjištěna konkrétní osoba,“ líčí v rozhovoru pro server Lidovky.cz ředitelka instituce Vlasta Marková.

Lidovky.cz: Dezinformační proruský web Aeronet napsal, že „učitelka zaúkolovala prvňáčky kreslením multikulťáků, indoktrinace nejzranitelnějších malých dětí probíhá v ČR zběsilým tempem“. Vy jste se od toho důrazně za vedení školy distancovala. Co bylo skutečným zadáním pro prvňáčky?

Po rozhovoru s žáčky, který byl zaměřen na téma kamarádství, zadala paní učitelka dětem, aby nakreslily kamaráda. Nebyl to domácí úkol, jak je uváděno na Aeronetu a není pravda, že údajný pan Vlastimil (kauzu odstartoval dopis, který redakci dezinformačního webu poslal zřejmě někdo z okolí prvňáčka podepsaný jako Vlastimil - pozn. red.) byl ve škole. Děti obrázek kreslily ve škole. Pak ho někteří vyhodili, někteří odnesli domů. Tam ho pan Vlastimil viděl.



Lidovky.cz: Podala jste trestní oznámení na neznámého pachatele. Chystáte tedy i další kroky?

Ano, podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele – poškození pověsti paní učitelky, školy… V tuto chvíli už víme, kdo je pachatelem. Podle uveřejněné fotografie jsme poznali, čí je to obrázek, věděli jsme, že je to někdo z okruhu uvedeného žáka. Pak byla zjištěna konkrétní osoba. Čekám na výsledky šetření policie a poradím se s právníkem, jak postupovat dál. Lidem, jako byl pan Vlastimil, přece nemohou takové věci beztrestně procházet.



Lidovky.cz: Jaké reakce dezinformační článek vlastně vyvolal?

Nevhodné, nevkusné a vulgární emaily, které chodily paní učitelce. Většinou z adres, kdy nepoznáte, o koho se jedná. Dá se tedy říci, že anonymní. Článek koluje po internetu, diskutuje se na sociálních sítí. Jde o často nevhodné, sprosté výroky směřující na paní učitelku, na mou osobu, na školu, na české školství. Na druhou stranu podporu od zřizovatele, nabídky pomoci od rozumných lidí. Z naší strany strach, vztek. Nechápu, že se najde tolik lidí, kteří článku věří a připojí se k něčemu, co je absolutně nesmyslné.

Lidovky.cz: Kam a komu především přicházely? Chodily učitelce, vám, komu dalšímu případně?

Emaily chodily paní učitelce.

Lidovky.cz: Kolik výhrůžek jste museli řešit a jakého byly rázu?

Chodily jen vulgární emaily. Jinak není příjemné, co o sobě čtěte na sociálních sítích.

Lidovky.cz: Jak vnímají rodiče tuto situaci?

Ostatní rodiče z dané třídy podporují paní učitelku, případně se ke kauze nevyjadřují. Rodiče některých žáků školy vyjádřili také podporu a nabídli pomoc.

Lidovky.cz: Ve třídě prý učitelka řešila už předtím incident, kdy se děti smály jednomu ze svých spolužáků kvůli vzrůstu. S žáky pak diskutovala o rozdílech mezi lidmi. Podle informací Deniku.cz, který o kauze informoval jako první, přišla řeč i na rozdíly etnické a národnostní, protože tatínek jednoho z dětí je Afroameričan. Jak byla tato situace řešena?

Téma kamarádství je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy, a tedy ve našem školním vzdělávacím programu. Ano, paní učitelka reagovala na telefonát maminky. Cílem ani nebyly etnické rozdíly, jako spíš to, že jsme každý jiný. Někdo malý, velký, tlustý, hubený. Je pravda, že třídu navštěvuje holčička, jejímž otcem je Afričan. Ta uvedla, že se lišíme i barvou pleti. V hodině ani nešlo o rasy, etnické rozdíly a podobně. Právě na základě uvedeného telefonátu paní učitelka uvedené téma probírala.