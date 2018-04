‚Úder byl nevyhnutelný a přesný.‘ ‚Vojenský zásah nic neřeší.‘ Projděte si Babišova vyjádření k Sýrii

PRAHA Premiér v demisi Andrej Babiš během víkendu předvedl názorový veletoč na dění v Sýrii. Zatímco v sobotu hájil nálet spojenců na cíle režimu Bašára Asada, v neděli po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem už o postupu USA, Velké Británie a Francie pochyboval a kritizoval za podporu své vlastní ministry. V pondělí své myšlenky opět pozměnil. Projděte si v čase Babišova prohlášení.

Sobota, 14. dubna, dopoledne

Několik hodin po náletech, které v Sýrii provedly Spojené státy, Velká Británie a Francie a v nichž tři země, jež jsou vůdčími silami NATO, cílily na objekty spojené s výrobou a skladováním látek potřebných k výrobě chemických zbraní, český premiér Andrej Babiš akci podpořil.

„Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní,“ uvedl Babiš. Upozornil na to, že česká pozice k užívání chemických zbraní je už 30 let neměnná. „Situace v Sýrii je už dlouho neúnosná, světové mocnosti musí zasednout k jednomu stolu a najít mírové řešení konfliktu,“ napsal český premiér.

Sobota, 14. dubna

Česká politická scéna se v reakcích rozdělila. Zatímco ministři Martin Stropnický (zahraničí) a Karla Šlechtová (obrana) se postavili za akci spojenců z NATO (stejně jako představitelé TOP 09, lidovců nebo ODS), z Pražského hradu (a od komunistů a části ČSSD) se snesla kritika útoku, v níž rezonoval stejný argumentační postoj, jaký zaujalo Putinovo Rusko.

Babiš retweetoval postoj ministerstva zahraničních věcí. „Vojenský zásah USA a spojenců vnímáme jednoznačně jako jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat. Rada bezpečnosti OSN nebyla schopna situaci účinně řešit. ČR podporuje prohlášení EU a GT NATO a vystupovala a vždy bude vystupovat zásadně proti jakémukoliv použití chemických zbraní. Plně podporujeme činnost Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise k Sýrii a mezinárodních mechanismů k vyšetření útoků chemickými zbraněmi, stejně jako přísné potrestání pachatelů.“

Neděle, 15 dubna, odpoledne

Babiš otočil a po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem začal kritizovat své ministry Stropnického a Šlechtovou, že akci spojenců podpořili. Už před tím mu navíc komunista Josef Skála v televizi vyhrožoval, že pokud bude Babiš a jeho vláda dál podporovat západní spojence, neumožní KSČM Babišově vládě získat ve sněmovně důvěru.

„Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit,“ řekl v neděli Babiš. „Jednou jsme v NATO, jednou jsme v Evropské unii a jsme spojenci, tak jsme reagovali. I když samozřejmě to řešení bez vojenského zásahu by bylo podstatně lepší. Já jsem zaznamenal, že naši dva ministři soutěžili v prohlášeních a dělali různé konference. Nebylo to jednotné stanovisko vlády,“ uvedl v Lánech Babiš.

Neděle, 15. dubna, večer

Akci vedenou Spojenými státy večer zkritizoval i prezident Zeman, který mluvil o „nějakém kovbojském projektu“. Podle českého prezidenta Západ „rozvrtal“ Blízký východ. „Inteligent udělá jednu chybu a pak ji neopakuje. Člověk s průměrnou inteligencí, spíše debilitou, udělá dvě chyby za sebou. A co říci o těch, kdo udělají tutéž chybu třikrát,“ řekl Zeman. Babišovu první reakci na útok v Sýrii Zeman označil za krátkozrakou.

Pondělí, 16. dubna, poledne

Babiš je na návštěvě Karlovarského kraje a tentokrát pro změnu mírní své nedělní vystoupení. „Útok má odstrašit od používání chemických zbraní. Nicméně si myslím, že Evropa udělala chybu, když ten region přenechala politickému vlivu Turecka, Ruska a Íránu. Měli jsme být aktivnější a hned po nástupu prezidenta (USA Donalda) Trumpa jsme se měli snažit dostat za jednací stůl všechny aktéry včetně Ruska. Doufejme, že tím skončí útoky chemickými zbraněmi, ale obávám se, že to nevyřeší problém v Sýrii jako takový,“ prohlásil Babiš.