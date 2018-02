PRAHA Na pondělním jednání zastupitelstva Prahy 2 došlo k nečekanému incidentu. Zastupitel městské části Dan Richter, který vulgárně nadával bývalé stranické kolegyni, si vysloužil facku od místostarostky Prahy 2 Alexandry Udženiji. Ta si za svým jednáním stojí. Richter kvůli jejímu jednání podal stížnost.

Podle místostarostky Prahy 2 byl Dan Richter, bývalý člen z hnutí Občané za spokojené bydlení (OSB), během jednání vulgární.

„K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy. Ano, dala jsem mu výchovnou facku, a víte co? Nebyl to zkrat, nejsem si jista, zda bych to neudělala zase. Nesnesu hulváty, kteří si myslí, že jim všechno projde a chtěla jsem se nějak postavit za kolegyni,“ uvedla na svém facebookovém profilu Alexandra Udženija. Na telefonu nebyla během odpoledne již k zastižení.

Richter nadával na svou stranickou kolegyni místostarostku Michaelu Mazancovou, kterou označil za „kur**“. Za to okamžitě sklidil neverbální kritiku. Nejprve mu jeden z členů OSB vylil na hlavu vodu, pak přistála facka od političky.



Richter v rozhovoru pro server Lidovky.cz vyjádřil rozhořčení. „Rozhodně si myslím, že to není demokratický způsob nebo mírumilovný způsob, jak řešit věci,“ řekl. Zároveň také potvrdil, že potyčce předcházelo jeho vyjádření k Mazancové. „Každý, kdo mě zná, ví, že jsem ten nejslušnější chlap, ale za některých mimořádných událostí musí člověk použít mimořádné prostředky,“ líčil dá.

Nejprve si myslel, že to byla Udženija, kdo mu na hlavu vylil vodu. V rozčílení proto napsal stížnost na radní městské části Prahy 2, kterou adresoval mimo jiné i poslancům.

„Podávám stížnost na radní MČ Praha 2 Ing. Alexandru Udženiju a první místopředsedkyni ODS, která mi při mém včerejším vystoupení na jednání Zastupitelstva městské části Praha 2 polila ze zálohy hlavu a záda vodou a fyzicky mě napadla, dala mi facku na tvář. Mé vystoupení se jí přitom vůbec netýkalo,“ napsal v textu, který má server Lidovky.cz k dispozici.

Současně požádal, aby byla podrobena psychiatrickému vyšetření. „A dále žádám, aby jí Policie ČR odebrala zbraň, pokud nějakou, podobně jako starostka Černochová, legálně drží. Jako zastupitel MČ Praha 2 se cítím být jejím jednáním ohrožen na svém životě. Ve lhůtě jednoho měsíce Vás žádám a zaslání informace o zjištěných skutečnostech a přijatých opatřeních, děkuji,“ uvedl na závěr.