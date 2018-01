Ukamenována před zraky dětí. Televize musela ze seriálu vystřihnout klíčovou scénu

Kodaň Čtvrtá řada kriminálního seriálu Most (Bron) začíná explicitní scénou, ve které je ukamenována žena. Brutální pasáž musela televize DR1 vystřihnout, aby neohrozila mladé diváky, kteří ještě nestačili přepnout na jiný program po konci zábavné soutěže.

Švédsko-dánský kriminální seriál Most (Bron) se zaměřuje na švédskou detektivku Sagu Nórenovou (Sofia Helinová) a jejího partnera, dánského detektiva Henrika Sabroea (Thure Lindhardt). Spolu řeší ty nejhorší případy okolo mostu Øresund, spojnicí mezi dánskou Kodaní a švédským Malmö, který dal celému seriálu jméno. První série vznikla v roce 2013 a čtvrtá (podle producentů poslední), měla premiéru začátkem letošního roku.

Čtvrtá série Mostu začíná brutální scénou ukamenování ženy, ředitelky imigračního úřadu. Explicitně zobrazený čin se stane na Peberholmu, uměle vytvořeném ostrůvku pod mostem Øresundem, na dánské straně. Právě tato scéna byla ale důvodem razantního zásahu dánské televize DR1.



„Rozhodli jsme vystřihnout část úvodní scény, která je velmi brutální. To hlavně proto, že jsme Most vysílali hned po soutěži X Faktor. To ohrožovalo mladistvé publikum, které by ještě nestačilo televizi přepnout,“ sdělil Gundelach Brandstrup, ředitel televize DR1. „Násilný obsah byl odstraněn, ale Dánové o nic nepřišli. Scéně na pochopitelnosti nic neubralo to, že byla více obrazná než explicitní,“ dodává. Švédská premiérová verze ale zůstala v původní podobě.