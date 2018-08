Ukázal na exhejtmanku, teď chce dotační podvodník z vězení. Pomáhal i v Klokánku, chválí ho soud

PRAHA Bez něj by se kriminalisté s největší pravděpodobností nedostali k rozkrytí patrně největší dotační kauzy, již Česko pamatuje. Bývalý ředitel dotačního úřadu Severozápad Petr Kušnierz přijal roli korunního svědka, který policii popsal podstatu údajně zmanipulovaného systému rozdělování evropských peněz. Nyní hraje o to, aby se předčasně dostal z vězení, kde sedí kvůli svým proviněním v roli ředitele. Server Lidovky.cz získal rozhodnutí soudu, podle něhož už jednou nohou z cely vykročil.

„Od počátku výkonu trestu akceptoval svou vinu a dokázal se čestně vyrovnat s tlaky specifického prostředí vězeňské subkultury. Soustředil se na plnění svých povinností. Je připraven začlenit se do běžného občanského života, do kterého se může bez obtíží natrvalo začlenit,“ zní jedna z klíčových pasáží rozhodnutí, jímž soudkyně Markéta Binderová z Obvodního soudu pro Prahu 6 v červenci vyhověla jeho žádosti o podmíněné propuštění.

Kušnierz pobývá mezi trestanci v ruzyňské věznici. Odpočítává tam dny z trestu vyměřeného za zneužití pravomoci úřední osoby či poškození finančních zájmů Evropských společenství. Zákon prolamoval při pokoutním dělení peněz na dotační projekty po boku úředníků a politiků. Soud mu ale uvěřil, že během doby strávené v káznici dostatečně zpytoval svědomí.

„Uvědomil si, že jeho chování, za které mu byl po zásluze vyměřen trest, který v této chvíli vykonává, bylo špatné a chce se takového chování do budoucnosti vyvarovat,“ přibližuje soudkyně Kušnierzovu nápravu. „Udržuje pořádek ve svých osobních věcech, dvakrát mu byla udělena odměna za mimořádné aktivní plnění pracovních povinností a má evidovány celkem čtyři pozitivní poznatky,“ stojí v rozhodnutí soudu k jeho chování ve vězení.

Bývalému prvnímu muži úřadu Severozápad nahrála i jeho pracovitost. Opakovaně pomáhal při terénních úpravách v zařízení Fondů ohrožených dětí Klokánek, několikrát přiložil ruku k dílu při stěhování v Kláštere sv. Karla Boromejského v Řepích. Svou energii investuje i do oblasti, jež v kontextu s povahou jeho deliktů působí bizarně. „Věnuje se i mimopracovním aktivitám, spolupracuje při osvětě v oblasti finančního poradenství.“

Žalobce podal proti propuštění stížnost

Úmysl vpravit se zpět co civilního života Kušnierz doložil rovněž novým zaměstnáním. Pokud předčasně opustí ruzyňskou věznici, bude pracovat na Státním statku Chýše na Karlovarsku. Společnost se zabývá zemědělstvím, Kušnierz má v Chýši trvalé bydliště. Za jakých okolností se s firmou na práci domluvil, není jasné. „Po špatných zkušenostech s médii nebudu na vaše otázky odpovídat,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf podniku Josef Chára.

Přestože soudkyně rozhodla o podmíněném propuštění, Kušnierz si na svobodu musí počkat. S dřívějším ukončením trestu nesouhlasil státní zástupce, Kušnierz proto zůstává v cele. „Státní zástupce podal stížnost, spis dosud nebyl předložen Městskému soudu v Praze k rozhodnutí,“ uvedl pro Lidovky.cz předseda Obvodního soudu pro Prahu 6 Martin Slováček.

Exředitel dotačního úřadu Severozápad se potýká s kriminalisty osmým rokem. Za nepravosti spáchané ve funkci už na jeho adresu zazněly dva pravomocné rozsudky. První trest přišel poté, co ho na jaře 2011 policie sebrala kvůli korupci. Za úplatky slíbil spřízněným podnikatelům pomoct jejich projektům k zisku dotace. Podruhé na něj dopadla sankce loni na jaře, kdy se justice vypořádala s machinacemi s evropskými prostředky zevrubněji.

‚Chovají se ke mně jako k prašivému psu‘

V této kauze vedle Kušnierze už figuroval také někdejší náměstek ústecké hejtmanky Pavel Kouda. Tentokrát šlo o ucelenější systém manipulací s dotacemi, na němž se podílel také Kušnierzův nástupce Pavel Markvart. Napodruhé zněl rozsudek sedm let, což byl souhrnný trest i za předchozí kauzu. Započítalo se tak do něj 3,5 půl roku strávených za mřížemi kvůli korupci. Dohromady pobyl Kušnierz mezi hradbami káznic pět let.

Z Mostu přes ministerstvo až na úřad Petr Kušnierz (* 1966), vystudoval na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Od roku 1995 do roku 1999 byl zaměstnán na Městském úřadě v Mostě, nejprve jako vedoucí oddělení správy městského majetku, poté jako vedoucí odboru investic a údržby.

Od roku 2002 pracoval na Ministerstvu školství, kde se zabýval mimo jiné programovým financováním veřejných vysokých škol.

Od roku 2008 pracoval na Ministerstvu zemědělství, nejprve jako vrchní ředitel sekce informační, pak jako náměstek ministra zemědělství, kde se věnoval především ekonomické a organizační agendě, včetně dotační politiky.

V červnu 2009 ho ministr Jakub Šebesta odvolal z funkce náměstka, od 11. 12. 2009 do 5. září 2011 byl ředitelem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

„Poté, co jsem si trest odseděl, jsem (bývalé kolegy) žádal o pomoc. Všichni se ke mně chovají jak k prašivému psu,“ prohlásil krátce předtím, než nastoupil do vězení podruhé. Předznamenal tím vývoj věcí dalších. Začal úzce spolupracovat s kriminalisty, ti se díky jeho svědectví, informacím a dokumentům dostali k podstatě údajně zmanipulovaného systému poskytování dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Jeho poznatky vyústily v rozsáhlý zákrok, jejž policie spustila v prosinci 2016. Dnes je v případu obviněných 26 lidí, mezi nimi jsou i těžké váhy severočeské politiky a byznysu jako bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, její náměstek Arno Fišera či podnikatel Alexandr Novák. „Ovlivňování projektů za mého působení na ROP existovalo s vědomím karlovarských politiků i politiků z Ústeckého kraje. Co tvrdím, je pravda pravdoucí,“ prohlásil Kušnierz.

Poslední postavou úzce spjatou s dotačním programem Severozápad, kterou policie stíhá, je bývalý ústecký hejtman Jiří Šulc. Uvíznul ve vedlejší větvi kauzy, vyšetřovatelé mu kladou k tíži zfalšovaný konkurz, díky němž usedl do křesla ředitele úřadu právě Kušnierz. „Když ho policie nemohla obvinit v rámci ovlivňování projektů, tak přišla s tímto formálním obviněním za výběrové řízení,“ odmítl závěry policie Šulcův advokát Daniel Volák.