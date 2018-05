‚Rusko je příliš silné.‘ Ukrajina zpět Donbas a Krym nedobude, řekl americký diplomat

KYJEV/PRAHA Ukrajina v současnosti není s to získat zpět Krym a povstalci ovládnutou část Donbasu na východě země, ale dodávky amerických zbraní Kyjevu pomohou nastolit mír, protože odradí Rusko od dalších útoků. Prohlásil to při návštěvě ukrajinské části Donbasu zvláštní zmocněnec amerického ministerstva zahraničí pro Ukrajinu Kurt Volker. Jeho slov si všímají ukrajinská i ruská média.

„Samozřejmě, Ukrajinci nemohou získat zpět území, které zabralo Rusko, protože Rusko je příliš silné,“ řekl americký diplomat podle listu Ukrajinska pravda. „Ale už vzrostla cena, kterou by za další útoky muselo zaplatit Rusko, a dále poroste. V Moskvě se proto musí ptát: co z toho máme, za co umírají naši lidé?“

Volker podle listu Moskovskij komsomolec upozornil, že pokud by Ukrajinci nebyli s to uhájit své nynější pozice, mohlo by to Rusko vnímat jako vybídnutí k dalším útokům. Ale dodávky amerických zbraní Ukrajině dají Rusům „jasně na srozuměnou, že ničeho dalšího nedosáhnete bez toho, že za to draze zaplatíte“.

Americký představitel doufá, že Rusko bude souhlasit s nasazením mírových sil OSN v Donbasu, což by ukončilo konflikt. Ruský deník připomněl, že ruské ministerstvo zahraničí 14. května ohlásilo „přestávku“ v rusko-americkém dialogu o Ukrajině, aniž objasnilo příčiny. O den později Volker ujistil o ochotě USA jednat o Donbasu s Putinem.

„Chceme, aby Rusko bralo návrh mírové mise s mandátem OSN vážně. Jsem pro to, aby dveře k jednání zůstaly otevřené,“ řekl. Konflikt na východě Ukrajiny, který propukl na jaře 2014 po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě a ruské anexi Krymu, si vyžádal již více než 10 000 mrtvých. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské pomoci separatistům, Moskva to popírá.

Ukrajinská armáda ve čtvrtek oznámila, že během uplynulých 24 hodin přišla v potyčkách s nepřítelem o dva vojáky, další čtyři utrpěli zranění. Boje „propukají podél celé frontové linie“, uvedlo armádní komuniké, které obvinilo separatisty, že příměří porušili v 66 případech, a to i palbou z minometů a raketometů. Armáda odvetnou palbou prý zabila „pět okupantů a osm zranila“.

Separatisté podle povstalecké agentury DAN obvinili ukrajinské vojáky, že ostřelovali z raketometů doněckou vodárnu, která zásobuje pitnou vodou 400 000 lidí na obou stranách fronty.