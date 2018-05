Ukrajinský soud dal do vazby šéfa pobočky ruské agentury. Čelí podezření z vlastizrady

CHERSON/PRAHA Soud v ukrajinském městě Chersonu ve čtvrtek uvalil dvouměsíční vazbu na šéfa odbočky ruské státní tiskové agentury RIA Novosti v Kyjevě. Kyryla Vyšynského, který má ukrajinské i ruské občanství, zadržela v úterý ukrajinská tajná služba SBU v souvislosti s podezřením, že spáchal vlastizradu.

Vyšynskyj podle ukrajinských vyšetřovatelů plnil pokyny Moskvy k záškodnickým informačním akcím, nejprve na podporu ruské anexe Krymu, později na podporu separatistů na východě Ukrajiny.

Podle SBU k tomu disponoval částkou 53 000 eur (1,3 milionu korun) měsíčně, zasílanou přes Srbsko. Financování kyjevské odbočky RIA Novosti údajně dosahovalo částky 100 000 eur měsíčně.



Moskva na zadržení Kyryla Vyšynského (v ruském přepisu Kirill Vyšinskij) reagovala podrážděně. Znepokojení nad tímto krokem ukrajinských úřadů ale dala najevo i Rada Evropy, americké ministerstvo zahraničí a několik mezinárodních lidskoprávních organizací.

Vyšetřující soudce v Chersonu na jihu Ukrajiny, kam byl Vyšynskyj po zadržení převezen, ve čtvrtek rozhodl, že novinář bude do 13. července držen ve vazbě, a to bez možnosti propuštění na kauci. Advokát Vyšynského Andrij Domanskyj posléze novinářům sdělil, že se obhajoba proti tomuto rozhodnutí odvolá. Odvolání ale nemá odkladný účinek na výkon tohoto verdiktu. Podle agentury Interfax hrozí Vyšynskému deset až 15 let vězení.