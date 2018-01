Umělecký Žižkov. Městská část v pátek ožije hned několika vernisážemi

Ten trend začal na pražském Žižkově před šesti lety. Tehdy se do této kdysi dělnické čtvrti nastěhovala galeristka Lucie Drdová se svou Drdova Gallery, aby ji krátce nato následovaly z Letné Katherine Kastnerová s Camille Huntovou s galerií Hunt Kastner Artworks.

V okolí tehdy začaly také fungovat další galerie současného umění – Nevan Contempo Mikuláše Nevana, 35m2 Michala Pěchoučka, multifunkční prostor City Surfer Office, původně internetová, nyní kamenná Nau Gallery nebo Galerie A.M.180 výtvarníků a hudebních promotérů Jakuba a Anežky Hoškových se Štěpánem Bolfem.

Na tento pátek se všech sedm galerií domluvilo a připravilo večer otevřených dveří s vernisážemi, autorskými prohlídkami a hudebními vystoupeními zdarma.

V Drdova Gallery se bude od 18 hodin konat vernisáž výstavy Appearance malířky Moniky Žákové, která se do galerie vrací po třech letech po své předchozí expozici Dvojí řešení. Ve svém díle se věnuje geometrické abstrakci a zkoumání 3D efektů v dvourozměrné malbě. O několik ulic níž připravují Katherine Kastnerová s Camille Huntovou prezentaci Zorky Ságlové (1942–2003), která se věnovala jak malbě a kresbě, tak asambláži, fotografii, tapiserii i práci v krajině na pomezí akčního umění a land artu. Jejím přáním bylo jednou připravit výstavu, jejímž hlavním tématem by byla bílá. V galerii Hunt Kastner jí přání posmrtně splnili, a tak tu bude k vidění průřez její tvorbou od monochromních děl z 60. let přes Rodinný portrétz 90. let až po asambláže z bretaňského pobřeží vzniklé na začátku tohoto tisíciletí. Známá je také její akce Kladení plen u Sudoměře z roku 1970, kdy vnesla opakující se motivy bílé i do krajiny.

Nedaleká galerie Nevan Contempo pak chystá výstavu Blanky Kirchner nazvanou Vrstvy událostí. Mladá výtvarnice z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem na ní představí deníky, do kterých dennodenně sbírá okamžiky pomíjivých momentů ze svého života.

Nezávislá galerie City Surfer Office, věnující se kromě výtvarného umění i filmu, performancím nebo přednáškám, nabídne expozici Metal sochaře a malíře Tomáše Roubala, jehož objekty byly nedávno k vidění ve smíchovské Futuře. V Nau Gallery bude na návštěvníky čekat Hy pernaturalismus Viléma Baleje a Ryana O’Rourka s portréty, akty, žánrovými sceneriemi, městy a náboženskými tématy.

Co se týče galerií 35m2 a A.M.180, nabídnou komentované prohlídky a hudební produkce. Ve 35m2 se bude od 19 hodin konat prohlídka výstavy Světlá Hmota s autorem Petrem Philippovem, v A.M.180 pak k expozici Tomáše Mitury zahrají dýdžejové Lassie a Wüst.