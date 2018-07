Unesený Vietnamec letěl zpět do vlasti slovenským speciálem, píše německý list FAZ

BERLÍN Berlínští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že bývalý vietnamský komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh, který byl loni unesen v německé metropoli, byl poté do vlasti transportován slovenským vládním letadlem. Neexistují o tom „prakticky žádné pochyby“, citoval v úterý ze záznamu berlínského kriminálního úřadu deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

List také píše, že transport uneseného Vietnamce byl předmětem schůzky tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka a jeho vietnamského protějšku. Podle vyšetřovatelů mělo setkání „jediný účel“, a sice „dostat pana Trinha relativně bez problémů ze schengenského prostoru zpět do Vietnamu“. Kaliňák v minulosti opakovaně odmítl, že by Slovensko do únosu muže, který byl později ve Vietnamu odsouzen na doživotí, bylo vědomě zapleteno.

O případu v květnu v Berlíně s kancléřkou Angelou Merkelovou jednal slovenský premiér Peter Pellegrini, který jí slíbil, že Berlín dostane všechny slovenské informace týkající se únosu. Do něj by podle Frankfurter Allgemeine Zeitung mohl být zapleten také dřívější poradce slovenské vlády Quang Le Hong.

Trinh byl unesen loni 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu a v lednu byl odsouzen za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, se do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.

Před soudem zatím stanul pouze Long N. H., který si loni v Praze půjčil dvě auta, která byla využita ke sledování Trinha a jeho únosu. Berlínský soud ho za napomáhání únosu tento měsíc poslal na tři roky a deset měsíců do vězení. Právě přes Prahu podle všeho únosci loni cestovali do Bratislavy, než se vydali do Vietnamu.