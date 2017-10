Umazal jsem se jeho krví, říkal kubánský agent CIA, který dal rozkaz k popravě Che Guevary

PRAHA Byl jediným člověkem, který Ernesta Che Guevaru vyslýchal. Bývalý agent CIA Felix Rodriguez před padesáti lety vydal rozkaz k popravě slavného argentinského revolucionáře, který Castrovi v roce 1956 pomáhal svrhnout kubánský režim. Sám se po zastřelení umazal jeho krví.

Svět si připomíná 50 let od smrti argentinského revolucionáře Ernesta „Che“ Guevary. Známý vůdce partyzánů, který Fidelovi Castrovi pomohl v roce 1956 svrhnout kubánský režim, byl zastřelen 9. října roku 1967 v Bolívii. Během svého života na Kubě zastával významné státní funkce a také podporoval povstalecké partyzány v Bolívii a Kongu. Několikrát také navštívil i Československo.



Che Guevarova partyzánská činnost v Bolívii se mu stala nakonec osudnou. Revolucionář pomáhal místním povstalcům celkem 11 měsíců. Jeho jednotka ale neměla téměř žádné zásoby a místní obyvatelé odmítali revolucionáře podporovat. Devětatřicetiletý Che měl také problémy se zdravím, to se během bojů v Bolívii výrazně zhoršilo, protože trpěl astmatem. Slavný revolucionář byl nakonec 8. října 1967 zadržen. Guevara byl při zásahu vládních jednotek zraněn.

Členem vládní jednotky, která dostala za úkol Guevaru dopadnout, byl i agent CIA Felix Rodriguez. Ten je nyní ve výslužbě. Jako jediný člověk slavného revolucionáře vyslýchal a v roce 1967 vydal rozkaz k jeho popravě. „Sedmého října jsme od jednoho z místních farmářů dostali klíčovou informaci, kde by Che mohl být. V bitvě bylo mnoho lidí zabito, ale mezi živými byl i Che Guevara,“ popisoval v rozhovoru s Jiřím Šťastným Rodriguez. Che byl prý po zásahu převezen s bolivijskými vojáky do blízké školní budovy k výslechu.

Rodriguez také prozradil, že po zveřejnění informace, že byl Che zatčen, všichni vojáci slavili. Agent CIA byl k vojenské operace přiřazen díky svému kubánskému původu. V té době byl kritizován postup USA ve Vietnamu a platil nepsaný zákaz vysílat na podobné akce Američany. Spojené státy nechtěly další mrtvé, a tak vysílaly na operace „cizince“ - v tomto případě Američana kubánského původu. „V roce 1967 jsem byl ve Venezuele a požádali mě, abych odjel do Bolívie radit vojákům bojujícím s jednotkami Che Guevary,“ vysvětluje své zapojení do operace Rodriguez.

Rodriguez měl navíc k zabití Che Guevary osobní důvod. Jeho strýc Manuel Ray působil ve vládě diktátora Fulgencia Batisty jako ministr veřejných prací. Po kubánské revoluci nová vláda kvůli tomu odebrala Rodriguezově rodině četné pozemky i majetek. Několik členů jeho rodiny bylo poté revolučními jednotkami zatčeno a popraveno.

Po zadržení s nikým nemluvil

V roce 1959, když se Castro na Kubě ujal moci, vstoupil Rodriguez do jednotek připravených bojovat proti Castrovu režimu. Svou roli poté hrál i během invaze do Zátoky sviní, která měla za úkol totalitní vládu svrhnout. Dva měsíce před invazí tajně přicestoval na Kubu. Po Castrově vítězství se ale musel skrývat na venezuelské ambasádě, než se dostal zpět do USA.

Che Guevara

Po zatčení Che Guevary velitelství rozhodlo, že ho poletí vyslýchat Rodriguez kvůli tomu, jak moc revolucionář ublížil jeho zemi. Den poté, co byl Guevara zadržen, odstartovala helikoptéra, která agenta odvezla do městečka, kde byl Che uvězněn. „Když jsem ho uviděl, ležel svázaný na zemi v holé místnosti s jedním oknem. Přímo před ním ležely mrtvoly několika kubánských vojáků. S nikým nemluvil. Jen se díval před sebe. Na nikoho nereagoval,“ říká Rodriguez.

Při výslechu se Che Guevara tvářil velmi arogantně a požádal Rodrigueze o rozvázání pout. „Řekl jsem mu, že je odpovědný za popravu stovek lidí. On odpověděl, že je považoval za agenty CIA na Kubě. Hovořili jsme i o kubánské ekonomice, podle Che Guevary mohlo za vše špatné americké embargo,“ popisuje výslech bývalý agent.



Zvedl ruku a stal se šéfem kubánské banky

Che Guevara také Rodriguezovi při výslechu prozradil, jak se dostal na místo šéfa kubánské národní banky. Castro se na jedné schůzi ptal po nadšeném ekonomovi (economist), Che ale rozuměl komunistovi (communist), a tak zvedl ruku. Castro ho poté jmenoval do čela bankovní instituce.

Felix Rodriguez měl za hlavní úkol udržet Che Guevaru naživu, druhý den se ale rozkazy změnily. Rodriguez obdržel telefonát z velitelství. „Bolivijský důstojník chtěl vidět ve dvě odpoledne jeho tělo. Když jsem to zajatci oznámil, zbledl jako stěna. Požádal mne, ať vzkážu jeho manželce, aby se vdala a zkusila být šťastná. Poté jsme se naposledy pozdravili a potřásli rukama,“ uvádí Rodriguez.

Bývalý agent CIA Felix Rodriguez na fotce z roku 2011.

Agent pak v jednu odpoledne řekl vojákům, aby revolucionáře zastřelili tak, aby to vypadalo, jako když padl v boji. Jeho tělo později odvezli helikoptérou na velitelství. „Musel jsem ho držet a umazal jsem se krví. Okamžitě mne napadlo: Budou tě obviňovat, že máš ruce od krve,“ dodává Rodriguez. Bývalý agent CIA v současnosti působí jako prezident asociace veteránů Brigády 2506. Její příslušníci se v roce 1961 účastnili invaze v Zátoce sviní.

Che Guevara se k partyzánům dostal v roce 1955 v Mexiku, kde se seznámil s budoucím diktátorem Fidelem Castrem a jeho bratrem Raúlem. O rok později byl s oběma bratry vyslán na Kubu, aby tam svrhli proamerickou vládu Fulgencia Batisty. Útok povstalců se ale nepovedl, a tak byla partyzánská buňka nucena se ukrývat v pohoří Sierra Maestra, kde do svých řad rekrutovala místní obyvatele.

Během bojů s vládou získal Guevara svou přezdívku „Che“, protože tohle slovo často používal (ve španělštině znamená „hm“ nebo „hele). V lednu 1959 Castro a jeho lidé Batistu svrhli a Che Guevara se stal jednou z hlav kubánského režimu. Che v roce 1966 opustil Kubu kvůli rozporům s Castrem a zástupci SSSR, aby pokračoval v šíření revoluce v dalších státech.

Che Guevara v ČSSR

Che Guevara také pobýval několik měsíců v ČSSR. Od března do července roku 1966 si zde totiž léčil silné astma. Československá rozvědka revolucionáře skrývala v malé vile v obci Ládví na Benešovsku se svou milenkou. Žil zde pod cizím jménem a se zcela pozměněnou podobou.

Dům, kde se skrýval Che Guevara

Che si oholil vousy i hlavu a nosil dioptrické brýle, obklopovali ho přitom jeho nejvěrnější přátelé. „Žili jsme trochu jako na trní. Málokdy jsme chodili ven, a když jsme šli, se soudruhem Josém Luisem jsme chodili do restaurací mimo město,“ vzpomínal na pobyt v Československu revolucionářův společník Ulies Estrada.



Známému revolucionářovi se zřejmě v Československu moc nelíbilo. Vyplývá to z jeho osobních zápisků, ve kterých popsal mimo jiné i Prahu. „Všechno je tu nudné, šedivé a bez života. Tohle není socialismus, ale jeho selhání. Celá Praha je jako místnost z Titaniku. Ze slavných časů revoluce tu nezbylo nic,“ píše ve svých zápiscích o Praze Che Guevara.



Che Guevarovu milenku cvičila rozvědka

Československá tajná služba se starala i o výcvik Che Guevarovy argentinské milenky Tamary Bunke, která proslula pod přezdívkou Tanja. Potvrzují to svazky nalezené v českém Archivu bezpečnostních složek. Guevarově milence rozvědka obstarala falešnou identitu i cestovní pas s vízy. První zmínka o přitažlivé černovlásce pochází z roku 1964.

Tanja tehdy přiletěla do Prahy pod falešným jménem Marta Iriarte. Československé úřady nejprve netušily, co je zač. Právě ona byla důvodem, proč se Che neletěl z Konga léčit domů do Argentiny. Ve své vlasti by se navíc tou dobou už nemohl cítit bezpečně.

Che Guevara v červenci 1966 z ČSSR odcestoval do kubánské Havany, odtud pod falešným jménem Adolfo Mena podnikl cestu do Bolívie, odkud se už nevrátil. V červenci 1997 byly jeho ostatky přepraveny na Kubu, kde byl později Che pohřben v mauzoleu pod jeho památníkem v kubánské Santa Claře.