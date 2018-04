Uprchlíci do Německa a Itálie nakonec nepojedou. Netanjahu vycouval z dohody s OSN

Jeruzalém Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes oznámil, že odstupuje od dohody s úřadem OSN pro uprchlíky o přesídlení více než 16.000 afrických migrantů do rozvinutých západních zemí. Rozhodnutí přichází poté, co se premiér rozhodl v pondělí dohodu pozastavit. Přitom pouhých několik hodin předtím ji slavnostně představil jako úspěšné řešení otázky asi 35.000 lidí, které měla jeho vláda v úmyslu původně deportovat zpět do Afriky. Podle agentury AP k rozhodnutí o odstoupení od dohody přispěl tlak ze strany nacionalistických politiků.

„Pozorně jsem si vyslechl mnoho komentářů týkajících se dohody a na základě toho jsem opět vyhodnotil klady a zápory. Nakonec jsem se rozhodl dohodu vypovědět,“ uvedl Netanjahu v prohlášení.



Původně Izrael plánoval deportovat asi 35.000 migrantů zpět do Afriky. V pondělí však premiér Netanjahu oznámil, že se s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) domluvil na méně kontroverzní alternativě, na jejímž základě, měla polovina z těchto migrantů zamířit do rozvinutých zemí a ostatní se měli integrovat v Izraeli za peníze OSN. Tato druhá část dohody ale vyvolala odpor místních obyvatel, v jejichž lokalitách se migranti v současnosti vyskytují. Ještě v pondělí večer Netanjahu dohodu pozastavil a nakonec dnes oznámil, že od ní definitivně odstupuje.

Většina z dotyčných 35 tisíc až 40 tisíc migrantů pochází z Eritreje, jejíž vládu obvinila OSN ze zločinů proti lidskosti, a z Jižního Súdánu zmítaného už pátým rokem občanskou válkou. Běženci tvrdí, že z Afriky je vyhnalo ohrožení ve vlastní zemi, Izrael je ale označuje za ekonomické migranty a tvrdí, že nemá povinnost udělit jim azyl.

„Toto je jedinečná dohoda mezi vysokým komisařem OSN a Izraelem, která přesune 16 250 osob, přemístí je do rozvinutých zemí jako Kanada nebo Německo a Itálie. To je závazek, který vysoký komisař OSN učinil; zorganizovat to a dokonce to zaplatit,“ řekl Netanjahu ještě v pondělí na tiskové konferenci. Teď je však vše jinak.