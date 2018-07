Uprostřed sluneční soustavy. Chtěli jsme lásku zaznamenat originálně, říká designér

Jak originálně zachytit datum, které je pro vás důležité? Nechte si vyrýt postavení planet do prstenu. „Postavení planet počítáme pomocí Keplerových rovnic. Ty vychází z Keplerových zákonů, které popisují pohyb planet v gravitačním poli Slunce,“ říká zakladatel spoluzakladatel a designér značky Helioring Ondřej Basler.

Lidovky.cz: Koncepce vašich prstenů je velmi originální. Datum, které vám zákazník pošle, přetvoříte na postavení planet a ty o pak zanesete různým způsobem na prsten. Jak vás to napadlo?

První myšlenky týkající se prstenů přišly před dvěma lety během dlouhých nočních jízd vlaky, kdy jsem cestoval za svou přítelkyní. Tyto cesty se proměnily v bádání, jak zaznamenat naši lásku jinak, originálně. Ve skicách, spleti čar a poznámek jsem náhle uviděl sluneční soustavu. A to byl ten moment, kdy se zrodil Helioring, sen o zastavení celého vesmíru pro jednu ženu.

Lidovky.cz: Jak zjišťujete postavění planet pro daný den? A jak dlouho trvá?

Postavení planet počítáme pomocí Keplerových rovnic. Ty vychází z Keplerových zákonů, které popisují pohyb planet v gravitačním poli Slunce. Při výpočtu je zohledněn vliv Jupiteru na ostatní vnější planety, díky tomu je přesnost algoritmu zajištěna v rozmezí let 3000 před naším letopočtem až 3000 našeho letopočtu. Aby se dírky, důlky nebo kameny na prstenu nepřekrývaly, provádí algoritmus ještě dodatečné automatické korekce, které zohledňují parametry prstenu, zejména šířku a velikost, a případný překryv prvků vyřeší. Celý výpočet konstelace včetně korekcí je téměř okamžitý a je zakomponován do konfigurátoru prstenu.

Lidovky.cz: Existuje na to nějaký program?

Určitě existuje spousta online nástrojů, ve kterých si můžete polohu planet vypočítat, my jsme ale algoritmus chtěli mít přímo zakomponovaný do našeho webu. Jednak proto, aby zákazník okamžitě po zadání svého data viděl, jak byly nebo budou planety postaveny, a také proto, abychom ho mohli pro potřeby přenosu konstelace na prsten rozšířit o korekci kolizí. Díky tomu dovedeme propojit web s výrobou. Vývoj byl sice složitější, ale rozhodně se vyplatil.

Lidovky.cz: Co když prsten vyrobíte, pošlete zákazníkovi a on nesedí?

Nastěstí se s tím příliš nesetkáváme. Prsten před odesláním klientovi několikrát kontrolujeme a zákazníci většinou svou velikost znají, nebo si ji dokáží přeměřit. Těm, kteří si nejsou jistí, pošleme na vyžádání zkušební kroužky. Pokud i přes tato opatření byla zvolena špatná velikost, tak prsten samozřejmě zákazníkovi za poplatek upravíme. Jedná se ale o komplikovanou úpravu, protože je potřeba dávat pozor na to, aby byla zachována konstelace planet.

Lidovky.cz: Za jak dlouho jste schopní prsten vyrobit? Vyrábíte prsteny ručně či strojově?

Obvykle prsteny vyrobíme do 3 až 4 týdnů od objednávky. Výroba prstenu kombinuje řemeslné zkušenosti zlatníků s nejnovějšími technologiemi při zpracování kovů. Díky tomu dokážeme unikátní konstelaci planet přenést přesně do prstenu, ale zároveň neztratit lidský aspekt, který podtrhuje unikátnost každého kusu. Tato kombinace postupů při výrobě prstenu garantuje jeho nejvyšší kvalitu a ryzost.

Lidovky.cz: V kolika variantách prsteny vyrábíte?

Momentálně nabízíme tři řady - Cavas, Valis a Lumine. Cavas je minimalistický prsten, který planetární konstelaci zaznamenává formou průhledných dírek. Valis využívá prosté elegance, datum je do něj vryto ve formě malých jamek. Lumine je nejvyšší řada našich prstenů a datum je v něm ztvárněno pomocí kamínků – zirkonů či briliantů. Často se setkáváme i s přáním zákazníků jednotlivé řady zkombinovat. Vždy jim rádi vyhovíme. V dohledné době uvedeme novou řadu, která ponese jméno Amare. Už ze samotného názvu je určitě patrné, že se bude jednat přímo o zásnubní prsteny.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená vesmír?

Vesmír je inspirace a nekonečná snaha objevovat nové hranice poznání. Vnímáme ho jako nepřetržitý hodinový stroj, který zaznamenává naše vzpomínky. Ty pak ukrýváme do prstenů.

Lidovky.cz: Nosíte prsten s datem také?

Je to úsměvné, ale ne. Prsteny jsem obdaroval své nejbližší. Svůj prsten rád ponesu v manželství.

Lidovky.cz: Jaké datum si nejčastěji lidé na prsten dávají? Svatba, narozeniny, narození dítěte? Máte přehled?

Nejvíce se objevuje datum svatby a zásnub, ale také narozeniny partnera, datum první pusy nebo i dokonce narozeniny domácího mazlíčka. Mantinely jsou široké. Přeci jen nabízíme možnost zaznamenat jakékoliv datum.

Lidovky.cz: Vaše prsteny jsou poměrně drahé. Stříbrný v nejjednodušší variantě stojí 3000 korun... Čím tak vysoká cena?

Cena produktu se odvíjí od samotné podstaty prstenu, který je vyráběn vždy na míru. Nejedná se o sériovou výrobu. Proces výroby pro zachování originality každého kusu je značně komplexní. Každý prsten je tvořen pěti parametry: typ prstenu (Cavas, Valis, Lumine), tvar, materiál, vaše konstelace a velikost. Než jej dostane náš klient, prsten projde mnoha kroky. Od výpočtu a vizualizace konstelace planet až po přenesení konstelace na prsten a manuální práci zlatníka. Posledním krokem je pečlivá kontrola designu i samotného data. Součástí ceny je samozřejmě dárková krabička, poštovné je zdarma. Věříme, že zaznamenání lásky či vzpomínek si toto jedinečné ač náročné zpracování zaslouží.

Lidovky.cz: Vaše značka se jmenuje Helioring - vyrobený z hvězd. S čím jste při vymýšlení názvu pracovali? Jak název vznikl?

Název vznikl velice spontánně při vytváření prezentace projektu. Inspiraci jsme hledali v samotném principu prstenů, který vychází ze sluneční soustavy. Helio = slunce a ring = prsten. Tedy sluneční prsten. Helioring představuje opravdový kousek vesmíru ve vašem prstenu.