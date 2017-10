Úřad otočil. Zveřejnění fotografie zloděje kola by nyní nepokutoval

PRAHA Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) by pod nynějším vedením někdejší ústavní soudkyně Ivany Janů nepokutoval prodejce bicyklů za to, že zveřejnil fotografii zloděje elektrokola na sociální síti. Mluvčí úřadu Tomáš Paták to v úterý uvedl v prohlášení v návaznosti na zářijové rozhodnutí Ústavního soudu, který stížnosti proti pokutě nevyhověl.

„Doufala jsem, že v rámci řízení před Ústavním soudem bude vzata v úvahu specifičnost případu ekolo.cz a že bude zvážen i praktický dopad rozhodnutí soudu,“ prohlásila předsedkyně úřadu.



Janů je přesvědčena o tom, že žádná interpretace jakéhokoli zákona nemůže být odtržena od vnímání spravedlnosti ve společnosti. „Je také třeba ctít zásadu, že se každý může přiměřeným způsobem domoci svého práva, pokud bylo zasaženo do jeho zákonem chráněných zájmů. Důležité přitom je, aby to bylo přiměřeně a za podmínky, že je jasné, že zásah veřejné moci nepřijde včas. A to byl právě tento případ,“ uvedla předsedkyně.

Úřad pod vedením jejího předchůdce uložil v roce 2012 společnosti ekolo.cz pokutu 5000 korun za to, že zveřejnila záběry zloděje na facebooku. Soudy včetně Ústavního nepovažovaly zveřejnění záběru z bezpečnostní kamery za nezbytné vzhledem k tomu, že případ začala řešit policie.

Výjimka v zákoně umožňuje zpracovat osobní údaje bez souhlasu zachyceného člověka za dvou podmínek. První je nezbytnost takového kroku pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce osobních údajů. Druhou je to, že zpracování osobních údajů není v rozporu s právem na ochranu soukromého a osobního života.

Argument, že k pořizování, resp. zveřejnění záznamu byl údajně nutný souhlas osoby podezřelé z krádeže, není podle Janů správný. V této věci totiž podle předsedkyně není pro konání okradeného nutný souhlas nahrávané osoby. Důležité pro posouzení případu je skutečnost, zda jednal v zájmu ochrany osob či majetku, na což pamatuje zákon o ochraně osobních údajů.