Rusko v OSN znemožnilo určit viníky chemických útoků, říká česká velvyslankyně při OPCW

HAAG/PRAHA Kvůli pozici Ruska v Radě bezpečnosti OSN nemůže Organizace pro zákaz chemických (OPCW) zbraní označit viníka pravděpodobného chemického útoku v syrské Dúmě, uvedla v rozhovoru pro Lidovky.cz čeká velvyslankyně při OPCW Jana Reinižová. Česká republika útok odsoudila.

Pracovníky Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) ve středu ruské a syrské síly opět nevpustily do místa pravděpodobného chemického útoku v syrské Dúmě, důvodem je údajná úterní přestřelka.

Po jednácti dnech od útoku, za kterým podle francouzských a amerických zpravodajců stojí syrský režim Bašára Asada, je stále méně pravděpodobné, že speciální vyšetřovatelský tým získá nové informace.

Podle české velvyslankyně v Nizozemsku a při OPCW Jany Reinišové však má OPCW i jiné prostředky. Určit odpovědnost za útok však bude složité.

Prohlášení MZV MZV je značně znepokojeno dostupnými zprávami o dalším útoku chemickými zbraněmi v Dúmá, který si podle vyjádření záchranářů vyžádal desítky mrtvých a zraněných včetně dětí. ČR zásadně a dlouhodobě odsuzuje používání chemických zbraní a plně podporuje činnost Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise k Sýrii a Mezinárodního nestranného a nezávislého mechanismu k vyšetření těchto zločinů a stíhání viníků.



Lidovky.cz Jak se česká diplomacie v OPCW postavila k chemickému útoku ze 7. dubna 2018?

Ministerstvo zahraničních věcí vydalo prohlášení, které je dostupné na webových stránkách ministerstva. V obdobném duchu ČR vystoupila i na zasedání Výkonné rady OPCW 16. dubna 2018.

Lidovky.cz Kolik občanů České republiky pracuje pro OPCW?

Velvyslanectví nemá k dispozici přesný údaj, řádově jde o jednotky osob.

Lidovky.cz Jak rozsáhlý tým do Sýrie odjel? Můžete sdělit, z jakých zemí pochází pracovníci tohoto týmu?

Jedná se o tým devíti expertů. Podrobnější informace technický sekretariát OPCW z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.



Lidovky.cz Jak dlouho bude vyšetřování útoku trvat?

Přesnou dobu vyšetřování je obtížné odhadnout. V obdobných případech v minulosti OPCW potvrdilo použití chemické látky v řádu týdnů či několika málo měsíců. Separátní otázkou je určení odpovědnosti za útok.

Lidovky.cz Vymezila se nějak Česká republika proti zdržování a neumožnění přístupu týmu OPCW do Dúmy?

Česká republika na zasedání Výkonné rady OPCW 16. dubna vyjádřila týmu plnou podporu a apelovala na zajištění přístupu pro experty OPCW do všech míst, která jsou relevantní pro vyšetřování.

Lidovky.cz Mohou i po 10 dnech získat pracovníci OPCW nějaké nové informace?

Vedle odběru vzorků či dalších analýz zasaženého místa je možné i po této době provádět další zjišťování jako například rozhovory se svědky.

Lidovky.cz Co je cílem OPCW v Dúmě? Dokázat, zda šlo o chemický útok, nebo poukázat na viníky?

Mise OPCW má mandát určit, zda se jednalo o chemický útok a jaká látka byla použita. K určení odpovědnosti v tuto chvíli neexistuje žádný mechanismus, který by měl pravomoc určit odpovědnost, neboť mandát Společného vyšetřovacího mechanismu OSN a OPCW (tzv. JIM) nebyl v listopadu 2017 prodloužen kvůli pozici Ruska v Radě bezpečnosti OSN.

Lidovky.cz Pokud se ukáže, že se jednalo o chemický útok, jaké možnosti má OPCW co se týče reakce?

Členské státy OPCW mohou vedle politického odsouzení a apelu na neopakování útoků chemickými látkami rozhodnout např. o dalších inspekcích do země do míst, kde jsou vyvíjeny a vyráběny chemické látky. Hlavní těžiště odpovědnosti za reakci mezinárodního společenství leží v Radě bezpečnosti OSN.