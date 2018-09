Západ důvěřuje britským závěrům ohledně kauzy Skripal. Česko je vyhodnocuje

LONDÝN Plnou důvěru v britské závěry o roli ruské vojenské rozvědky při útoku nervovým jedem novičok ve čtvrtek ve společném prohlášení vyjádřili nejvyšší představitelé Británie, Spojených států, Francie, Německa a Kanady. Uvedli, že operace byla „téměř jistě“ schválena vysokými zástupci ruské vlády, informoval web televize Sky News.

Britská premiérka Theresa Mayová ve středu řekla, že za otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v Británii stojí dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Britská prokuratura získala na muže označované jako Alexander Petrov a Ruslan Boširov evropský zatykač a uvedla, že má dostatek důkazů na obžalobu ze spiknutí s cílem zavraždit Skripala.

„Včerejší (středeční) oznámení dále posiluje náš záměr pokračovat v narušování nepřátelských aktivit zahraničních tajných služeb na našich územích, prosazovat zákaz chemických zbraní, chránit naše občany a bránit se před všemi formami škodlivých aktivit států namířených proti nám a našim společnostem,“ citovala Sky News z prohlášení Theresy Mayové, Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona, Angely Merkelové a Justina Trudeaua.

Podle Britů jsou oba podezřelí členy ruské rozvědky

Státníci vyjádřili „plnou důvěru v britské závěry, podle nichž oba podezřelí jsou členy ruské vojenské rozvědky“. Západní představitelé zároveň vyzvali Rusko, aby poskytlo kompletní informace o svém programu nervově paralytické látky novičok, kterou původně vyvinul Sovětský svaz.

Kreml ve čtvrtek obvinění Londýna ohledně incidentu v jihoanglickém Salisbury označil za nepřijatelná. „Opakujeme, že ani vysoké vedení země, ani nikdo z nižšího vedení nebo nějaký oficiální činitel neměli nebo nemají cokoli do činění s událostmi v Salisbury,“ řekl mluvčí Dmitrij Peskov.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová zpochybnila autenticitu fotografií podezřelých z londýnského letiště Gatwick, které ve středu zveřejnila britská policie. Muži jsou zachyceni při průchodu koridory vedoucími do hlavní části terminálu, přičemž na obou snímcích je uveden stejný čas. Britská policie podle listu Daily Mail uvedla, že snímky byly pořízeny ve dvou různých, avšak stejně vypadajících chodbách, neboť cestující mají na Gatwicku při odchodu od kontrol k dispozici vícero koridorů.

Česko britské závěry zatím vyhodnocuje

S pasy na jména Petrov a Boširov bylo podle webu Fontanka mezi zářím 2016 a březnem 2018 vykonáno několik cest do Evropy; jejich majitelé navštívili Amsterodam, Ženevu, Milán a Paříž. Alexandr Petrov také před otravou Skripalových byl nejméně jednou v Londýně, a to od 28. února do 5. března 2017, uvedl Fontanka, aniž by specifikoval zdroj informací.

Podle českého ministra zahraničí Jana Hamáčka britské úřady postupně uvolňují další informace včetně utajovaných a „my je vyhodnocujeme“. „Jsme v komunikaci s britskými úřady, tak i s našimi partnery v NATO a EU,“ uvedl na dotaz, jak by podle něj měla ČR reagovat na nová zjištění v kauze.

Reakce dalších českých politiků na vývoj se různí od návrhu požádat o stanovisko Ruska k britským tvrzením po možnost vyzvat Moskvu k vydání podezřelých. Londýn chce ještě během čtvrtka vývoj v kauze Skripalových probrat na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN.