USA jsou podle Bílého domu Česku vděčné za vydání Nikulina

Washington Spojené státy jsou České republice vděčné za vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. V pondělním prohlášení to sdělil tiskový úřad Bílého domu. Nikulina převezli Američané do USA minulý týden. Rusko, které o jeho vydání rovněž usilovalo, předání americkým úřadům kritizuje a varuje, že to bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou. Podezřelý má být podle amerického tisku ve čtvrtek předveden před soud, který bude rozhodovat o uvalení vazby. Počítačové pirátství v souvislosti s Nikulinovým případem odsoudil také ministr spravedlnosti USA Jeff Sessions.

„Postavení zločinců před soud je významným aspektem při udržování spolehlivosti internetu a obraně našich základních hodnot. Chválíme Českou republiku, že v této věci prosazuje principy odpovědnosti a spravedlnosti,“ uvedl tiskový úřad Bílého domu.



Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Od té doby byl ve vazbě na Pankráci, do USA odletěl v noci na sobotu. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ale byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější.

Vydání Nikulina se nelíbí Rusům, kteří to považují za snahu ochladit česko-ruské vztahy. Agentuře RIA Novosti to řekl místopředseda jednoho z výborů ruského parlamentu Viktor Vodolackij. Člen Státní dumy také poznamenal, že Česká republika měla o chystané deportaci Rusko informovat.

Americká média spekulují, zda se Rus nějak zapojí do vyšetřování ruského ovlivňování amerických voleb. Podle zpravodajské agentury McClatchyDC by Nikulinovo vydání mohlo být v této záležitosti průlomové, protože americké orgány by mohly výměnou za dohodu o případném trestu získat informace o kybernetických útocích řízených z Ruska.



McClatchy cituje v této souvislosti bývalého žalobce v kauze Watergate Nicka Akermana, podle něhož o možné důležitosti Nikulina pro americké vyšetřování svědčí zejména to, jak důrazně Rusové bojovali o Nikulinovo vydání do vlasti. „Proč by se starali o nějakého podřadného hackera?... Skutečnost, že Rusové tak tvrdě bojovali, člověka nutí se ptát. Určitě bych čekal, že Muellerův tým s ním bude chtít mluvit,“ uvedl Akerman.

Tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera rozplétá kauzu kolem údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Mueller se ve svém pátrání zaměřil i na okolí prezidenta Donalda Trumpa, včetně vedení jeho volebního štábu.

Nikulin má být podle listu USA Today ve čtvrtek předveden před federální soud v Kalifornii, který má rozhodnout o uvalení vazby. Rusovi hrozí odsouzení na desítky let do vězení. Podle listu není jasné, zda Nikulin byl v nějakém sepětí s ruskou „trollí farmou“ firmy Internet Research Agency, kterou americké úřady obviňují z vměšování do předloňských prezidentských voleb v USA. Avšak pouhé dva dny po Nikulinově zatčení američtí představitelé poprvé veřejně varovali, že ruská vláda řídila pokusy ovlivnit volby pirátskými pronikáním do počítačů a zveřejňováním soukromých informací.



Pokud bude Nikulin odsouzen, hrozí mu více než 30 let vězení a pokuta přesahují jeden milion dolarů (20,6 milionu korun), napsal list NYT. Podle zveřejněného obvinění se Nikulin dopustil průniku do počítačového systému, poškození chráněného počítače, krádeže identity a obchodování s prostředky pro neoprávněný přístup.

„Počítačové pirátství není jen zločin, je to přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí Američanů,“ uvedl americký ministr spravedlnosti a generální prokurátor Jeff Sessions v prohlášení, ze kterého list citoval. „V tomto případu je obžalovaný ruský občan obviněn z toho, že pronikl do počítačových systémů několika významných amerických firem s použitím ukradených identit a potenciálně získal přístup k osobním informacím milionů Američanů. To je hluboce znepokojující chování, které opět přichází z Ruska. Nebudeme tolerovat zločinné počítačové útoky a vyšetřování a stíhání těchto zločinů bude mít prioritu bez ohledu na zemi, odkud pocházejí,“ dodal.

Třicetiletý Nikulin všechna obvinění odmítá. Jeho právní zástupce tvrdí, že kauza je ve Spojených státech politicky motivovaná.