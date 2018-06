USA nechystají pro KLDR časový plán na jaderné odzbrojení

WASHINGTON/PRAHA Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nechce svázat rozhovory s KLDR o jejím jaderném odzbrojení s žádným časovým harmonogramem, Spojené státy ale mají v úmyslu pravidelně vyhodnocovat úsilí Severní Koreje. Šéf diplomacie to řekl v rozhovoru s televizí CNN.

Agentura Reuters uvedla, že Pompeův postoj se liší od postoje nejmenovaného představitele ministerstva obrany, který v pondělí řekl, že Washington velmi brzy předloží Pchjongjangu dokument s konkrétními požadavky a lhůtami k dohodě ze Singapuru.



Pompeo v minulosti řekl, že by rád viděl hmatatelné kroky vedoucí k likvidaci severokorejského jaderného arzenálu ještě před závěrem prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. To znamená do ledna 2021.

„Nechystám se stanovit žádný časový plán,“ řekl Pompeo s tím, že existuje vůle k pokroku a že doufá, že tato vůle se změní ve skutečnost. Pompeo je pověřen vedením jednání o severokorejském jaderném odzbrojení, ke kterému se 12. června v Singapuru na setkání s Trumpem zavázel vůdce KLDR Kim Čong-un.

Trump si za dohodu s Kimem vysloužil kritiku od amerických bezpečnostních analytiků. Ti upozorňují, že podepsaný dokument nezahrnoval konkrétní body, které upřesňují, jak a kdy se KLDR hodlá vzdát jaderných zbraní a balistických střel.