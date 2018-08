‚USA osnují spiknutí, aby rozpoutaly proti KLDR válku,‘ píší severokorejská média po zrušení Pompeovy cesty

Pchjongjang Severokorejský státní list Rodong sinmun obvinil Spojené státy poté, co náhle zrušily cestu amerického ministra zahraničí Mikea Pompea do KLDR, z neupřímného jednání a osnování zločinného spiknutí proti Pchjongjangu. S odkazem na jihokorejská média oficiální noviny KLDR ještě napsaly, že americké zvláštní jednotky umístěné v Japonsku provádějí letecké cvičení zaměřené na infiltraci do Pchjongjangu.

Pokyn ke zrušení Pompeovy cesty plánované na příští týden vydal v pátek americký prezident Donald Trump. Podle šéfa Bílého domu nenastal dostatečný pokrok v procesu denuklearizace Korejského poloostrova, na níž se s vůdcem KLDR Kim Čong-unem dohodl na červnovém summitu v Singapuru.



„Takové činy dokazují, že USA osnují kriminální spiknutí, aby rozpoutaly proti KLDR válku a spáchaly zločin, který si zaslouží nemilosrdný boží trest,“ napsal list. „Nezbývá nám než se vší vážností zaznamenat neupřímné jednání USA, které jsou zaneprázdněny tajnými cvičeními speciálních jednotek včetně těch na zabíjení lidí a zároveň vedou s úsměvem na tváři dialog,“ dodaly severokorejské noviny.

Mluvčí americké ambasády v jihokorejském Soulu agentuře Reuters sdělil, že o cvičeních, která zmiňuje Rodong sinmun, nemá informace.

Pompeo byl v Pchjongjangu od dubna už třikrát, ale jeho cesty zatím nepřinesly viditelný výsledek. Po minulém, červencovém jednání Pompeo oznámil, že se podařilo dosáhnout pokroku o časovém rozvrhu, v němž KLDR bude likvidovat své jaderné zbraně. KLDR ale tehdy Spojené státy obvinila, že vznášejí jednostranné požadavky.

Trump se setkal s Kim Čong-unem v červnu v Singapuru. Kim na summitu slíbil pracovat na jaderném odzbrojení Korejského poloostrova, Trump za to nabídl Severní Koreji bezpečnostní záruky a prohlásil, že KLDR už nepředstavuje jadernou hrozbu.

Částečně proto, aby Severní Koreu ujistil o své dobré vůli, Trump zrušil nebo odložil společná velká vojenská cvičení s Jižní Koreou. Menší cvičení ale podle agentury Reuters pokračují i nadále.