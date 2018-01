USA přesunou ambasádu do Jeruzaléma do konce roku 2019, oznámil Pence

JERUZALÉM Washington hodlá přesunout svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce roku 2019. V projevu k izraelskému parlamentu to v pondělí podle agentury Reuters oznámil americký viceprezident Mike Pence.

„V nadcházejících týdnech naše administrativa učiní kroky, které povedou k plánovanému otevření americké ambasády v Jeruzalémě před koncem nadcházejícího roku“ řekl Pence.

„Jeruzalém je hlavní město Izraele a prezident Donald Trump tak pověřil americké ministerstvo zahraničí, aby se začalo připravovat na přesunutí naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ dodal, aniž by upřesnil konkrétní datum otevření zastupitelského úřadu.