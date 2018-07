USA provedou DNA testy u dětí odebraných migrantům

WASHINGTON Spojené státy provedou u dětí odebraných migrantům genetické testy, aby si během jejich vydávání rodičům byly jisté příbuzenskými vztahy. Oznámil to americký ministr zdravotnictví Alex Azar, který má na starosti péči o děti migrantů, kteří do USA vstoupili bez povolení.

Azar také sdělil, že USA musí z rozhodnutí soudu vrátit rodičům zhruba 3000 dětí, což je asi o tisícovku více, než se dosud předpokládalo.



Azar uvedl, že návratový proces je velmi komplikovaný kvůli protichůdným imigračním zákonům, rozsahu verdiktu soudu a také kvůli nejasnostem v příbuzenských vztazích mezi dětmi a jejich předpokládanými rodinami. Zadržované děti podle Azara rovněž poskytují úřadům nespolehlivé informace. Zpoždění podle Azara způsobují také zákonodárci, kteří se hlásí o inspekční cesty do internačních středisek.

V případech, kde příbuzenské vztahy nebudou jasné a snadno prokazatelné, chtějí USA využívat genetické testy. To úřadům umožní rychle ověřit rodičovství, a vyhovět tak soudně stanovené podmínce pro navrácení dětí. Soud nařídil, že všechny děti mladší pěti let musí být zpět u rodičů do 10. července, ty starší pak do 26. července. Kritici se ale obávají, že vláda získané informace DNA může v budoucnu využít k jejich sledování, napsal zpravodajský portál BBC.

Počet dětí, které USA musí vrátit, je nyní zhruba 3000. Zatímco na počátku června celní a pohraniční správa udávala, že na základě zásady nulové tolerance vůči migrantům bez dokladů bylo odebráno 2342 dětí, 20. června v Kongresu Azar hovořil o 2053 dětech, o týden později pak zákonodárcům číslo upřesnil na 2047. Tento týden ve čtvrtek ale Azar počet dětí, které čeká navrácení, zvýšil na asi 3000. Zdůvodnil to tím, že jeho úřad musel prověřit případy všech 11 800 dětí, které má v péči, neboť verdikt soudu se netýká jen potomků odebraných v rámci nyní zastavené praxe nulové tolerance. K té USA přistoupily v květnu a v červnu ji prezident Donald Trump pod tlakem domácí i zahraniční kritiky dekretem zastavil.

Téma DNA dětí se ve čtvrtek stalo tématem slovní přestřelky mezi Trumpem a demokratickou senátorkou Elizabeth Warrenovou, která v minulosti tvrdila, že má indiánské kořeny. Trump ji za to posměšně nazývá Pocahontas, což je jméno legendární indiánky z přelomu 16. a 17. století. O Warrenové se nyní spekuluje jako o možné Trumpově protikandidátce v prezidentských volbách v roce 2020.

„Dám milion dolarů vaší oblíbené charitě, když si uděláte test a ten prokáže, že jste indiánka,“ řekl Trump na setkání se svými příznivci v Montaně na účet senátorky. „Mám pocit, že odpoví ne,“ dodal s tím, že Warrenová celý svůj život založila na tom, že je příslušnicí menšiny. Připomněl také, že své indiánství Warrenová vysvětlila tím, že jí to jako dítěti řekla maminka, protože má vysoké lícní kosti.

„Měl byste se zaměřit na zlepšování životů, ne na jejich ničení,“ uvedla na twitteru v odpovědi Warrenová s tím, že prezident je posedlý jejími geny. Napsala také, že Trumpova administrativa nyní musí testovat děti na DNA, protože je předtím odtrhla od rodičů.