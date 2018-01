USA strávily tři dny v platební neschopnosti. Astronauti museli zůstat ve vesmíru

WASHINGTON/PRAHA Tři dny strávily Spojené státy v situaci tzv. „ vládního shutdownu“. Americký senát již po osmnácté za 42 let odmítl poskytnout finance na běžný provoz vlády. Během třídenního vyjednávání vláda nevydávala nové pasy, víza ani zbrojní průkazy, astronauti se nemohli vrátit na Zem a vojáci nedostávali zaplaceno. Demokratická strana nakonec návrh na financování vlády schválila.

„Za několik hodin bude mít vláda peníze,“ řekl Chuck Schumer, šéf demokratických senátorů, v pondělí z tribuny Senátu. Uvedl, že finanční toky budou otevřeny do 8. února. Demokraté očekávají, že do té doby se podaří dojednat s republikány dohodu chránící před deportací přistěhovalce bez práva trvalého pobytu, kteří se v USA ocitli jako děti.



Od soboty neměla americká vláda dostatek peněz na běžný provoz a musela proto uzavřít část vládních úřadů. Stovkám tisícům státních zaměstnanců hrozilo, že budou muset nastoupit na neplacenou dovolenou.



Proces známý v americkém prostředí jako „government shutdown“, tedy přerušení provozu vlády, proběhl od roku 1976 celkem 18krát. Pouze v osmi případech však museli státní zaměstnanci nastoupit na neplacenou dovolenou.

Pokud by platební neschopnost vlády pokračovala, neplacené volno by si museli vzít například zaměstnanci americké NASA. V práci by zůstala jen úzká skupina pracovníků, kteří by hlídali bezpečnost astronautů. Ti by se však po dobu trvání „shutdownu“ domů vrátit nemohli.



Od minulého pondělí byly uzavřeny národní parky a muzea. V sobotu správci uzavřeli také přístup na sochu Svobody. I v případě, že by demokraté návrh financování neodsouhlasili, by se ale tato památka podle newyorského guvernéra Andrewa Cuoma veřejnosti znovu otevřela. Na její provoz by uvolnil peníze stát New York.

Podobným způsobem postupovali guvernéři jednotlivých amerických států při poslední platební neschopnosti americké administrativy na podzim 2013. Demokratický guvernér Cuomo uvedl, že socha Svobody přináší velké příjmy turistickému průmyslu státu New York, ale také symbolicky vítá imigranty přicházející do USA.

Bez pasu i zbrojního průkazu

Žádný z amerických občanů si během finanční neschopnosti nemohl vyřídit pas, zbrojní průkaz ani vízum pro vycestování ze Spojených států. Vyplácení sociálního pojištění i poštovní servis naopak fungovalo nepřetržitě. V provozu byla kontrola letecké i železniční dopravy, pohraniční služba i bezpečnostní složky.



Poslední „shutdown“ proběhl v roce 2013 za vlády prezidenta Baracka Obamy a trval 17 dní. Podle televize CNN Američané ztratili během posledního přerušení provozu vlády téměř 2 miliardy dolarů na produktivitě.



Reálné obavy zastihly obyvatele Washingtonu D.C.. Oblast totiž jako jediná administrativní jednotka ve Spojených státech spadá přímo pod financování federální vlády. Starosta města proto již v pátek na tiskové konferenci uklidňoval situaci s tím, že odvoz odpadků nebude přerušen.