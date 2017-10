Po rozdrcení pacientky nemocnice odstraní i druhý rentgen. Ředitel mu nevěří

ÚSTÍ NAD LABEM V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ve čtvrtek zemřela pacientka poté, co na ni spadla část rentgenu. Na vině byla pravděpodobně technická závada. Vedení nemocnice se v důsledku toho rozhodlo zastavit provoz druhého přístroje od téhož výrobce. Ředitel nemocnice už s jejich pomocí nikdy vyšetřovat nechce, protože k nim údajně ztratil důvěru.

„Říkám to sám za sebe, zcela jednoznačně. A myslím, že názor všech ostatních na to bude stejný. I když rentgen odborníci prohlédnou, není možné už tam žádného pacienta pustit,“ řekl v pátek pro MF DNES Josef Liehne, ředitel nemocnice pro zdravotní péči. V současné době nemocnice funguje bez větších omezení, ale o něco pomaleji než před tragédií. „Máme tři další rentgeny, na nichž vyšetření můžeme provádět,“ uvedl Liehne.

Smrt osmdesátileté ženy ve čtvrtek zavinilo utržené rameno přístroje. Podle deníku se podrobovala se standardnímu vyšetření a kus rentgenu na ni spadl. V reakci na to nemocnice okamžitě zastavila svůj provoz.



Rentgen, který se poškodil, byl do té doby v nemocnici často využíván. Denně na něm bylo vyšetřeno až 150 pacientů po úrazech nebo těch, kteří leželi na místních odděleních. Mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký sice označil šanci, že se rameno utrhne i na druhém přístroji od stejné firmy, za mizivou, nemocnice však přesto nechce riskovat.

Přístroj, který byl příčinou tragédie, byl relativně nový. Na radiodiagnostické oddělení ústecké nemocnice byl instalován a uveden do provozu v prosinci 2015. Letos 21. června navíc prošel bezpečnostně technickou kontrolou a byl označen za nezávadný. Dostal tak potvrzení na půl roku, až do 21. prosince. Přesto se na něm pravděpodobně projevila technická závada, která zapříčinila, že rameno rentgenu upadlo a zřítilo se na pacientku.

Chrástecký jméno firmy, která prohlídku prováděla, odmítl prozradit. „Tohle je předmětem policejního vyšetřování a já ho nechci ovlivňovat,“ vysvětlil.

Chyba byla nejspíš na straně výrobce

Podle Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem Krajské zdravotní, byla příčinou problému pravděpodobně chyba výrobce. „Je to pro nás neštěstí, ale není zaviněno Masarykovou nemocnicí. Je to vina výrobce, kde byla zřejmě nějaká skrytá vada,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák (KSČM). Nemocnice jednoznačně vyloučila, že by šlo o chybu personálu. „Jsme naprosto přesvědčeni, že jde o technickou záležitost,“ doplnil Liehne.



Případ vyšetřuje policie, nemocnice o něm informovala také Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. O odškodnění pro rodinu zemřelé bude jasno poté, kdy se definitivně stanoví příčina neštěstí. Záležitost v současné době řeší ombudsman nemocnice.

Masarykova nemocnice, která je největší v Ústeckém kraji, má v tuto chvíli k dispozici jen tři rentgenové přístroje. „První pracovní den ukázal, že kapacita náhradních tří přístrojů, které máme, nestačí. Budeme muset posílat pacienty do ústecké polikliniky, případně nám vypomohou okolní nemocnice,“ dodal Liehne.