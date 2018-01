Utahuje se kolem Ratha další smyčka? Odposlechy se vrátily do hry i v jeho druhé kauze

PRAHA Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath by měl počítat s tím, že by u soudu mohly zaznít odposlechy i v jeho méně exponované kauze. Když na sklonku loňského roku kriminalisté uzavřeli případ ovlivňování tendrů ve středočeských nemocnicích, přepisy rozhovorů ve spisu ponechali. Soud jim přitom loni v lednu kauzu kvůli nezákonně nařízeným ‚štěnicím‘ shodil pod stůl. V případu jde o domlouvání úplatků ve výši 66 milionů korun, které měli inkasovat Rath a další obvinění.

Vrchní státní zastupitelství už exhejtmana a dalších osm lidí a osmičku firem k soudu poslalo. Jenže pražská krajská instance obžalobu loni v lednu odmítla, podle soudce Ivo Zelinky vyšetřovatelé mimo jiné nashromáždili důkazy díky nelegálně nařízeným odposlechům. Případ jim tak znovu svěřil, aby ho řádně došetřili. Podle předpokladů neměli už k poznatkům získaným díky ‚štěnicím‘ přihlížet.

Pro pochopení jejich současné otočky je třeba se vrátit do loňského června. Nejvyšší soud měl tehdy stole stížnost ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Šéf české justice napadl rozhodnutí pražského vrchního soudu, jenž vyhodnotil jako nezákonné použití mikrofonů ve známější Rathově kauze proslulé sedmi miliony v krabici od vína. Nejvyšší soud ale rozhodl, že souhlas s nasazením operativní techniky proběhl podle pravidel.

Právě tohoto výkladu se podle zjištění serveru Lidovky.cz nyní přidrželi vyšetřovatelé, když znovu kompletovali případ ohýbání tendrů spjatých se středočeskými nemocnicemi. „Dovoluji si upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož byly předmětné důkazy pořízeny v souladu se zákonem,“ potvrdil serveru Lidovky.cz odpovědný žalobce z Vrchního státního zastupitelství Jiří Pražák.

Rathův právník se odposlechů nebojí

Ačkoliv Nejvyšší soud posvětil odposlechy ve větvi údajně zmanipulované zakázky na rekonstrukci zámku v Buštěhradu, kriminalisté z nich teď těží i ve druhé části případu. Když totiž okolnosti rozdělování zakázek ve středních Čechách pod Rathovým vedením začali rozkrývat, případ zpracovávali v jednom celku. V jednom ‚balíku‘ byly povolené i odposlechy.

Případ rozdělili kriminalisté až ve fázi vyšetřování, kdy chtěli kauzu dostat k soudu ve dvou částech. Ve větvi kolem středočeských nemocnic mají obvinění spis po jeho uzavření v ruce od 2. ledna. Policie čeká na to, zda navrhnou doplnění důkazů. Pokud Rath a spol. nebudou mít připomínky, spis zamíří ke státnímu zástupci. Na něm pak je, zda skupinu posadí na lavici obžalovaných.

Že je žalobce připravený vyrukovat u soudu s odposlechy, nechává právní tým Davida Ratha minimálně na oko v klidu. Podle policie přitom rozmluvy obviněných zachycené mikrofony dokládají, jak plánují machinace se zakázkami a následnou provizi. „My jsme přesvědčeni, že nedokazují žádnou vinu ve vztahu k panu doktorovi Rathovi,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz jeho advokát Roman Jelínek.

Rath prý netrvá na názoru, že ‚štěnice‘ nasadili kriminalisté nezákonně, kvůli tomu, že by měl strach z jejich obsahu. Důvodem prý bylo něco jiného. „Jsme přesvědčení o tom, že byly získány na základě nezákonného rozhodnutí. Ale říkáme to jen z hlediska čistoty řízení,“ vysvětlil Jelínek. Dlouhodobě setrvává na stanovisku, že nasazení mikrofonů nebylo řádně odůvodněné.

‚Soud by jim to správně měl vrátit‘

Kauza Rath II Ve druhé větvi případu původně čelili obžalobě vedle Davida Ratha Kateřina Pancová, její muž Petr Kott, ředitel středočeské záchranky Martin Houdek, bývalý člen představenstva Metrostavu Pavel Pilát či jeho někdejší kolega z firmy Jiří Anděl.

Státní zástupce obžaloval samotný Metrostav, spolu s ním i dalších sedm společností včetně Konstruktivy Branko nebo JIPE.

Manipulovat se mělo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou Pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavském špitálu a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku.

„Bude záležet na Krajském soudu v Praze, který by správně měl říct, že policie nesplnila podmínky rozhodnutí a měl by jim to znovu vrátit,“ řekl exhejtman serveru Lidovky.cz k tomu, jak by měl soud naložit s případnou obžalobou. V jednací síni by záleželo na tom, jak se příslušný soudce postaví k závěru Nejvyššího soudu a zda k němu přistoupí stejně jako policie.

Loni v lednu odmítl důkazy zachycené na mikrofony přijmout soudce Ivo Zelinka. Zda se kauzy zhostí i tentokrát, bude záležet na rozvrhu práce pražského krajského soudu. Každopádně Zelinka je ve funkci stále aktivní, ačkoliv se loni spekulovalo o jeho odchodu do penze. „O tom nic nevím. Na soudu stále působí, na další týdny má nařízení jednání,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Jitka Vlnová.

Druhá větev případu kolem Davida Ratha zahrnovala třeba zakázku na opravu jednoho z bloků kladenské nemocnice, kriminalisté v případu stíhali vedle něj Kateřinu Pancovou či jejího muže Petra Kotta. Z firem skončily mezi vyšetřovanými Metrostav, Konstruktiva Branko či JIPE. Aktéři si podle domluvy měli na úplatcích přilepšit o 66 milionů korun, nakonec podle policie inkasovali 3,4 milionu.