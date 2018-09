Útěků od nehod přibývá. Když není znám pachatel, škodu nikdo nezaplatí

PRAHA Čtyři měsíce policii trvalo, než vypátrala řidiče, který na Chrudimsku srazil chodce. Ten na místě zemřel a šofér ujel, aniž by zavolal pomoc. Podobných příběhů v Česku přibývá a dopadnout viníka se vždy nepodaří. Přitom bez něj zažívá oběť dvojí újmu – když není pachatel, pojišťovna nic nezaplatí.

Od roku 2009 celkový počet nehod, od kterých viníci ujeli, stoupl o závratné dvě třetiny. Do letošního července se to stalo ve více než deseti tisících případech. Z ­celkového počtu nehod je to 17,2 procenta, což je nejvyšší podíl od vzniku České republiky.



Drtivou většinu událostí, od nichž se řidič vytratí, tvoří nehody, při kterých není nikdo zraněn. Typicky třeba nacouvání do jiného vozu při parkování. V rámci nehod „bez viníka“ je to 96,6 procenta. Právě v těchto situacích je majitel poničeného auta bez šance na odškodnění. „Když viník od nehody ujede a není vypátrán, není možné škodu uplatnit z jeho povinného ručení,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Policie nedisponuje čísly, kolik se jí podaří dopadnout šoférů, kteří se nepostaví k následkům své chyby čelem. „Drobné dopravní nehody, které se stanou ve městech, jsou velmi dobře zaopatřeny kamerami. Na parkovištích jsou a ­lidé si to často při ujíždění vůbec neuvědomí,“ sdělila LN mluvčí policie Eva Kropáčová. Kde kamerový dohled chybí, musejí kriminalisté spoléhat na svědky.

Podle dopravních psychologů je za nárůstem nemorálního chování řidičů obava, že přijdou o ­body a zdraží se jim pojistné. Ujetím však riskují víc – samo o­ sobě to je přestupek za sedm bodů a několik tisíc pokuty. Pokud zraní či zabijí člověka, přičemž za první letošní půlrok tak zemřelo osm lidí, hrozí jim až pět let vězení.