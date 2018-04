Útočníci podezřelí z napadení číšníka jsou Nizozemci, policie je sledovala na kamerách

PRAHA Sedm mužů, kteří podle policie napadli a vážně zranili číšníka v pražském centru, čeká, zda půjde do vazby. Muži se prokázali nizozemskými pasy. Policie odmítá kritiku, že by bez pomoci svědkyně nechala podezřelé muže z Česka odletět.

Skupina sedmi cizinců je podezřelá z brutálního napadení číšníka na zahrádce restaurace ve Vladislavově ulici. Muž skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy. Za trestný čin těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí pachatelům v případě odsouzení až deset let vězení.

Policisté v neděli zveřejnili video a poprosili občany o pomoc při hledání podezřelých. Dočkali se v pondělí, kdy je svědkyně upozornila, že se muži nacházejí v oodletové hale na Letišti Václava Havla v Praze.

„Policie musí upřesnit prvotní včerejší (pondělní) informace ohledně oznámení, které jsme přijali v souvislosti s výskytem podezřelých mužů na letišti Václava Havla. Ještě před tímto zadržením jsme přijali informace od několika dalších oznamovatelů o tom, že se muži nachází na letišti. V ten okamžik již byl jejich pohyb monitorován kamerami bezpečnostního dispečinku letiště Václava Havla s cílem zadržet je,“ aktualizoval v úterý svou zprávu mluvčí pražské policie Jan Daněk. Reagoval tak na kritické hlasy, že by policisté bez pomoci svědkyně nechali pachatele odletět.

„Zadržení, kteří jsou ve věku od 24 do 32 let, strávili noc v policejní cele. Muži kriminalistům předložili holandské doklady a během dnešního dne budou probíhat jejich výslechy za přítomnosti překladatele do holandštiny a právních zástupců. Podle výsledků výslechů bude zvolen další postup při vyšetřování. Na tyto úkony mají kriminalisté ze zákona 48 hodin od zadržení podezřelých,“ napsal dále mluvčí Daněk.

Číšník se v sobotu s muži dostal do konfliktu poté, co je upozornil na to, že nemohou na zahrádce konzumovat donesený alkohol. „Skupina sedmi mužů zaútočila na personál restaurace, jednoho číšníka povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Když poškozený zůstal bezvládně ležet na zemi, tak podezřelí z místa utekli na tramvaj číslo 14 a odjeli směrem na Karlovu náměstí,“ popsal Daněk.

„Osahávali přítelkyni“

Policisté na webu zveřejnili fotografie všech sedmi podezřelých i video z napadení, které se odehrálo na náměstíčku u obchodního centra Quadrio.

Policisté vyšetřují i incident z páteční noci, kdy titíž cizinci měli zaútočit v pražské Dlouhé ulici na dalšího muže. „My jsme v pátek měli problém s tady tou skupinkou cizinců. Jeden z těch chlapů přišel k mojí přítelkyni, začal ji osahávat, tak jsem ho upozornil a v tu chvíli jeden z těch lidí napadl mého kamaráda, který dostal od něj pěstí,“ řekl televizi Prima Filip Kostov.

Podle Kostova musel kamarád následně do nemocnice na šití. „Koukali jsme, že se jich tam vyrojilo asi sedm. Zmizeli hrozně rychle,“ konstatoval.