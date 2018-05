Belgický útočník vraždil i den předtím. Svého známého ubil kladivem

LUTYCH/PRAHA Den před střelbou v belgickém Lutychu, kde zemřeli tři lidé a další dva byli zraněni, stačil útočník Benjamin Herman spáchat další vraždu. Herman podle všeho umlátil svého známého kladivem. Informaci potvrdil v úterý pro televizi Bel RTL belgický ministr vnitra Jan Jambon.

Několik hodin před úterním masakrem v Lutychu objevili sousedé tělo třicetiletého Michaela Wilmeta ve vesnici On v okresu Marche-en-Famenne. Wilmet podle informací prokuratury znal útočníka z Lutychu Benjamina Hermana a právě on měl Wilmeta zabít několika ranami kladivem do hlavy. Televizní stanice RTBF uvedla, že zbraň byla nalezena v Hermanově automobilu.



Policie také vyšetřuje, zda není nějaká spojitost mezi propuštěním Benjamina Hermana z vězení a ozbrojeným napadením v noci z pondělí na úterý v klenotnictví ve městě Rochefort.

Podle belgického ministra vnitra je v případu mnoho indicií, které nasvědčují tomu, že se v Lutychu odehrál teroristický útok. Chce si však počkat na výsledky vyšetřování, jelikož se objevují zprávy, které terorismus potvrzují, i vyvrací.

Herman čin spáchal během jednodenní propustky z vězení. Podle prokuratury muž ozbrojený nožem zezadu napadl dvě policistky, které pak zastřelil jejich vlastní zbraní. Následně zabil i dvaadvacetiletého muže v nedalekém autě.

Vyšetřovatelé nyní dodatečně zjišťují, zda 36letý pachatel, odsouzený za drobnou kriminalitu, konvertoval k islámu a radikalizoval se při pobytu ve vězení. Úřad netají obavy, aby se podobný jev nerozšiřoval. Poměr muslimů mezi odsouzenci za pouliční kriminalitu je v zemi poměrně vysoký.

„Případ se vyšetřuje jako teroristický čin, převzala ho federální prokuratura,“ uvedl její zástupce na tiskové konferenci. Podle belgických médií útočil Belgičan, který byl ve výkonu trestu mimo jiné za obchod s drogami. Nebyl však dosud vyšetřován kvůli podezření z podpory radikálního islámu.

List La Libre Belgique také uvedl, že útočník před činem křičel Alláhu akbar (Bůh je veliký), což ale úřady zatím nepotvrdily.