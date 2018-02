Vraždu novináře odsoudili slovenští i čeští politici. Zeman se odmítl vyjádřit

BRATISLAVA/PRAHA Slovenští politici i český premiér v demisi Andrej Babiš odsoudili vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, která podle policie patrně souvisela s prací novináře.

„Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku,“ napsal v prohlášení slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.



„Vláda Slovenské republiky bude v rámci svých pravomocí maximálně nápomocná, aby orgány činné v trestním řízení i další bezpečnostní složky mohly v tomto případě jednat co nejefektivněji,“ uvedl premiér Fico.

Ministr vnitra Robert Kaliňák zrušil svůj naplánovaný program a udělá prý vše pro to, „aby byli pachatelé tohoto otřesného činu odhaleni co nejdříve.“



„Je nepředstavitelné, že v dnešní době jsme svědky takovýchto činů. Věřím že policie bude neodkladně jednat a pachateli nedá šanci,“ uvedl předseda slovenské sněmovny Andrej Danko.



Vraždu novináře odsoudili také představitelé opozice. Například šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič na sociální síti v této souvislosti napsal, že „žijeme v mafiánském státě“.



Babiš na sociální síti napsal, že odsuzuje násilí proti novinářům. „Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát. Násilí proti novinářům naprosto odsuzuji “ uvedl Babiš k vraždě Kuciaka. Na novinářovu smrt reagoval i bývalý předseda TOP09 Miroslav Kalousek.

„Byl stejně starý jako můj syn... Myslím na jeho rodiče a neumím si představit větší utrpení. Tahle zrůdnost musí být potrestána. Evropa nesmí být místo, kde se za svobodu slova platí životem,“ napsal Kalousek na Twitter



„Vtipkování Zemana s Putinem, že novináři by se měli likvidovat, dnes vidíme bohužel v praxi, když byl na Slovensku zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak a jeho partnerka. Bylo mu 27 let. Je neuvěřitelné a nepřijatelné, že toto kdokoliv říká, natož prezident,“ připomněl exministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL.



Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se odmítl k vraždě novináře vyjádřit. „Žádné vyjádření,“ uvedl Jiří Ovčáček pro server iRozhlas.cz. „Je mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům,“ uvedl Ovčáček. Dál Kuciakovu vraždu odmítl komentovat s tím, že se nebude připojovat k „nízkým pokusům o zneužívání tragédie k politickému boji“.

Někdejší kandidát na prezidenta Michal Horáček uvedl, že po 30 letech ve veřejném prostoru má lecjaké zkušenosti s novináři, a ne vždy jsou povzbudivé. „Ani na vteřinu by mě ale nenapadlo byť žertovat o likvidaci jejích aktérů. Vražda slovenského novináře je i násilím na každém z nás. Atentátem vůči naději na fungující demokracii,“ míní Horáček. „Vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně je zdrcující zpráva pro novinářskou obec a celou společnost. Čest jejich památce,“ dodal další uchazeč o prezidentský úřad Marek Hilšar.



Předseda ODS Petr Fiala věří, že vrazi Kuciaka a jeho přítelkyně budou brzy dopadeni. „Jsem si jist, že brutální násilí nezastraší novináře od jejich práce ani na Slovensku, ani jinde ve světě,“ uvedl. „Takovéto činy jsou i přímými útoky na svobodnou společnost. Novináři jsou právem považováni za hlídače demokracie. Věřím, že viníci budou dopadeni a potrestáni,“ napsal předseda ČSSD Jan Hamáček. „Tahle zrůdnost musí být potrestána. Evropa nesmí být místo, kde se za svobodu slova platí životem,“ míní šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Věřím, že se nepotvrdí spekulace, že vražda souvisí s jeho profesí. Útoky na novináře považuji za naprosto nepřijatelné,“ sdělil ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO).

„Chladnokrevná vražda mladých lidí je otřesným činem, který musí být potrestán. Musíme co nejrychleji najít ty, co to udělali, a zajistit bezpečnost všech novinářům,“ napsal v prohlášení slovenský prezident Andrej Kiska.



Novináři se podepsali pod prohlášení odsuzující zavraždění Kuciaka

Tři stovky českých novinářů ze soukromých a veřejnoprávních médií se podepsaly pod prohlášení odsuzující zavraždění Kuciaka a jeho přítelkyně. „Útoky na novináře a jejich slovní napadání kvůli jejich práci jsou útoky proti svobodě slova. Jejich vraždy kvůli práci jsou pak holým barbarstvím, které nesmí být v demokraciích chápáno jako tiše přijímané riziko povolání,“ uvádí se ve výzvě. Čeští novináři věří, že slovenská policie nejen vypátrá pachatele, ale také udělá nezbytné kroky k zajištění bezpečí lidí pracujících v médiích.

Také Syndikát novinářů České republiky v pondělním prohlášení zaslaném ČTK odsoudil úkladnou vraždu slovenského novináře a vyzval slovenskou policii a orgány činné v trestním řízení, aby potrestal pachatele a zajistil bezpečí novinářů.

Zděšení nad vraždou slovenského reportéra vyjádřila také největší odborová centrála v zemi. „Umlčování lidí za názory si exemplárně připomínáme nyní v souvislosti se 70. výročím únorového převratu. A v době, kdy tyto praktiky považujeme za minulost, se stane čin, který nás varuje, jak křehká naše demokracie je,“ uvedl v tiskové zprávě jménem Českomoravské konfederace odborových svazů jeho předák Josef Středula.

Kuciak se jako reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk věnoval hlavně podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který ho prý zastrašoval. Slovenská vláda vypsala odměnu přes 25 milionů korun za informace, které přispějí k dopadení vraha Jána Kuciaka a jeho partnerky. Představitelé opozice však připomněli i dřívější kritická vyjádření Fica vůči novinářům.