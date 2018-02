Vraždu novináře odsoudili slovenští i čeští politici. Zeman se odmítl vyjádřit

BRATISLAVA/PRAHA Slovenští politici i český premiér v demisi Andrej Babiš odsoudili vraždu slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, která podle policie patrně souvisela s prací novináře.

„Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku,“ napsal v prohlášení slovenský premiér Robert Fico. Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.



„Vláda Slovenské republiky bude v rámci svých pravomocí maximálně nápomocná, aby orgány činné v trestním řízení i další bezpečnostní složky mohly v tomto případě jednat co nejefektivněji,“ uvedl premiér Fico.

Ministr vnitra Robert Kaliňák zrušil svůj naplánovaný program a udělá prý vše pro to, „aby byli pachatelé tohoto otřesného činu odhaleni co nejdříve.“



„Je nepředstavitelné, že v dnešní době jsme svědky takovýchto činů. Věřím že policie bude neodkladně jednat a pachateli nedá šanci,“ uvedl předseda slovenské sněmovny Andrej Danko.



Vraždu novináře odsoudili také představitelé opozice. Například šéf protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič na sociální síti v této souvislosti napsal, že „žijeme v mafiánském státě“.



Babiš na sociální síti napsal, že odsuzuje násilí proti novinářům. „Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát,“ uvedl Babiš k vraždě Kuciaka. Na novinářovu smrt reagoval i bývalý předseda TOP09 Miroslav Kalousek.

„Byl stejně starý jako můj syn... Myslím na jeho rodiče a neumím si představit větší utrpení. Tahle zrůdnost musí být potrestána. Evropa nesmí být místo, kde se za svobodu slova platí životem,“ napsal Kalousek na Twitter



„Vtipkování Zemana s Putinem, že novináři by se měli likvidovat, dnes vidíme bohužel v praxi, když byl na Slovensku zavražděn investigativní reportér Ján Kuciak a jeho partnerka. Bylo mu 27 let. Je neuvěřitelné a nepřijatelné, že toto kdokoliv říká, natož prezident,“ připomněl exministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL.



Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se odmítl k vraždě novináře vyjádřit. „Žádné vyjádření,“ uvedl Jiří Ovčáček pro server iRozhlas.cz. „Je mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům,“ uvedl Ovčáček. Dál Kuciakovu vraždu odmítl komentovat s tím, že se nebude připojovat k „nízkým pokusům o zneužívání tragédie k politickému boji“.

„Chladnokrevná vražda mladých lidí je otřesným činem, který musí být potrestán. Musíme co nejrychleji najít ty, co to udělali, a zajistit bezpečnost všech novinářům,“ napsal v prohlášení slovenský prezident Andrej Kiska.



Syndikát novinářů České republiky v dnešním prohlášení zaslaném ČTK odsoudil úkladnou vraždu slovenského novináře i jeho partnerky a vyjádřil soustrast blízkým obou mladých lidí. Vyzval slovenskou policii a orgány činné v trestním řízení, aby „vyvinuly veškeré úsilí k odhalení a potrestání pachatelů a organizátorů zločinu, který nemá obdoby nejen na Slovensku, ale i v zemích visegrádské čtyřky“.

Již dříve český syndikát se znepokojením zaregistroval opakující se výhrůžky na adresu slovenských kolegů, kteří informují o podezřelých případech propojení politické a hospodářské moci. „Vyzývá proto orgány veřejné moci na Slovensku, aby podnikly kroky k zajištění bezpečí pro práci novinářů,“ dodal předseda syndikátu Adam Černý.

Také největší odborová centrála vyjádřila zděšení nad vraždou slovenského reportéra. „Umlčování lidí za názory si exemplárně připomínáme nyní v souvislosti se 70. výročím únorového převratu. A v době, kdy tyto praktiky považujeme za minulost, se stane čin, který nás varuje, jak křehká naše demokracie je,“ uvedl v tiskové zprávě pro ČTK jménem Českomoravské konfederace odborových svazů jeho předák Josef Středula.

Někdejší kandidát na prezidenta Michal Horáček uvedl, že po 30 letech ve veřejném prostoru má lecjaké zkušenosti s novináři, a ne vždy jsou povzbudivé. „Ani na vteřinu by mě ale nenapadlo byť žertovat o likvidaci jejích aktérů. Vražda slovenského novináře je i násilím na každém z nás. Atentátem vůči naději na fungující demokracii,“ míní Horáček. „Vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně je zdrcující zpráva pro novinářskou obec a celou společnost. Čest jejich památce,“ dodal další uchazeč o prezidentský úřad Marek Hilšar.