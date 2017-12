Obrat v kauze Key Investments. Už nebudu mlčet, píše bývalý předseda Brzkovský

PRAHA Téměř rok čekal bývalý předseda představenstva společnosti Key Investments Daniel Brzkovský na vyhotovení rozsudku, který ho posílá na pět let za mříže. Když se 200stránkového dokumentu dočkal, rozhodl se otevřeně promluvit a pojmenovat řadu okolností případu, které se dosud nepodařilo objasnit. Jeho reakce, adresovaná minulý týden Vrchnímu soudu v Praze, může vést k dramatickému obratu v kauze.

Brzkovskému udělil v prosinci 2016 Městský soud v Praze zatím nepravomocný trest za podvody neprůhledné brokerské firmy. V té před lety nadobro zmizelo nejméně 873 milionů korun, které jejím prostřednictvím investovaly některé pražské městské části a další veřejné subjekty.



„Rozhodl jsem se, že se nenechám vláčet a zničit kvůli skutkům lumpů, kteří jsou v klidu a dobrovolně nic nepřiznají nebo nic nechtějí řešit, protože jsou bohatí a na svobodě,“ řekl Brzkovský LN. V sedmistránkové reakci pro soud, kterou mají LN k dispozici, píše: „Doposud nebyla nalezena ani hledána odpověď na otázku, kde jsou chybějící peníze, kdo skutečně rozhodoval ve firmě Key Investments a kdo byli skuteční rozhodující akcionáři.“ Za hlavního z nich označuje Vladimíra Kroužeckého a dodává, že podstatná část chybějících finančních prostředků je v držení tohoto podnikatele zejména ve formě zahraničních nemovitostí.

Zejména však Brzkovský označuje vysoce postavené politiky, kteří šli firmě na ruku.

Přímo mezi akcionáře patřil podle odsouzeného manažera kancléř prezidenta Václava Klause Jiří Weigl, jenž vlastnil pětinu firmy. Dále popisuje případy údajně korupčního jednání politiků ODS, například exstarosty Prahy 6 a později ministra životního prostředí Tomáše Chalupy.

Jiří Weigl zmíněné tvrzení odmítá. „Žádné takové informace nemám. Vše ostatní jsme si za léta vaší kampaně proti mé osobě dávno vysvětlili,“ reagoval na dotaz LN, které případ dlouhodobě sledují.

Brzkovský ale sází na to, že pravda vyjde najevo nejen před odvolacím soudem, ale zejména v průběhu nového vyšetřování, které otevřeli detektivové z Hradce Králové.

Roky s kauzou Key Investments.

Proč se bývalý předseda představenstva Key Investments (KI) Daniel Brzkovský rozhodl promluvit až teď? Přiměl ho k tomu právě rozsudek, který obdržel teprve letos v listopadu, 11 měsíců po vynesení verdiktu. „Nejsem žádný hledač pravdy, nechtěl jsem nahánět korupčníky. Kdybych měl hlásit každé podezření z korupce či nezákonnosti, za ty roky na českém kapitálovém trhu bych se uběhal,“ řekl LN.



„Něco jsem již u soudu v soft podobě říkal, ale nikdo mě neposlouchal nebo mi naznačovali, že to říkám proto, abych se vyvinil, což mě nadzvedlo. Navíc jsem tenkrát myslel, že když je v tom namočeno tolik politiků, lobbistů a průmyslníků, budu-li hodný a zticha, dají mi pokoj a neodsoudí mě. Navíc ty smlouvy s klienty a procesy v Key Investments byly opravdu v souladu se zákony, takže opět jsem se domníval, že na to nedojedu. Ale opak byl pravda,“ dodal Brzkovský.

Z ovce udělali lovce

„Role se otočily, z ovce udělali lovce,“ komentuje manažer výsledek soudu. Sebe, ale i další dvě někdejší členky představenstva, odsouzené na čtyři roky, považuje „za bílé koně“, kteří jen plnili příkazy a podepisovali dokumenty. Za hlavní postavu označil akcionáře Key Investments Vladimíra Kroužeckého (49), na kterého nyní podal i trestní oznámení pro podvod, uplácení a krádež. Podvod spočíval v tom, že Key Investments veřejné peníze svých klientů investovala většinou do bezcenných akcií či dluhopisů spřízněných firem.

„Pokud někdo v kauze Key Investments konal nezákonně, kradl, podváděl, uplácel a lhal, a tak tomu nepochybně bylo, jednalo se zejména o majitele Key Investments a společností E Side Property a Sincom Leasing, jejichž dluhopisy Key Investments klientům vložila do portfolia, Vladimíra Kroužeckého,“ tvrdí Brzkovský. A dodává, že Kroužecký vlastnil i firmu Key Investments Bratislava, která všechny předmětné dluhopisy vydávala.

Během čtyři roky trvajícího vyšetřování však policisté i Darja Dunajová z Vrchního státního zastupitelství v Praze Kroužeckého z nějakého záhadného důvodu prakticky nechali na pokoji. Stejně jako soudce Petr Hovorka. Jak plyne z rozsudku, všichni uvěřili, že Kroužecký byl v Key Investments pouhým zaměstnancem.

Pravda je, že loňský rozsudek nenadzvedl pouze Brzkovského. Značné pozdvižení vyvolal i u informované veřejnosti, která byla přesvědčena, že skuteční viníci unikli.

Spoluvlastník Jiří Weigl?

O tom, že nad kauzou se nezavřela voda navždy, LN informovaly letos v květnu, kdy se policie znovu pustila do vyšetřování. A lidé, kteří se kolem Key Investments pohybovali, byli předvoláni k výslechu. „Tentokrát na to jdou (policisté – pozn. red.) úplně z druhé strany. Ptají se, kdo za tím stál,“ říká jeden z vyslýchaných.

Lidé, kteří o obchodech Key Investments rozhodovali, museli mít kontakty na vysokých místech. Mezi zákazníky této brokerské firmy totiž v minulosti patřil například expremiér Stanislav Gross, který s její asistencí zázračně zbohatl. Nelze zapomenout ani na Centrum pro ekonomiku a politiku Václava Klause, polostátní gigant ČEZ nebo stranickou kasu ODS, pro kterou Key Investments v minulosti spravovala až 100 milionů korun.

Brzkovský soudu píše, že vedle Kroužeckého, který ovládal 78 procent akcií, kontroloval zhruba pětinový podíl v Key Investments i Jiří Weigl, v letech 2003 až 2013 vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Václava Klause. „Od roku 2003 minimálně do dubna 2009 držela pro Jiřího Weigla 19 kusů akcií, tedy 19 procent akcií Key Investments, banka Barclays v Ženevě ve Švýcarsku prostřednictvím české pobočky Citibank Europe,“ řekl LN Brzkovský. Akcie se podle něj převedly na banku až poté, co se Weigl stal kancléřem. „S Kroužeckým to chtěli udělat už předtím, ale Barclays jim vyhověla právě v době, až se stal kancléřem, “ dodal.

Ačkoli Weigl tato tvrzení odmítá, Brzkovský doufá, že policie by informaci měla být schopna snadno dohledat v záznamech bank, které vedly registr akcií. „Nabízím státním orgánům v dalším objasnění případu Key Investments plnou součinnost formou výpovědí či písemných a jiných důkazů,“ uvádí Brzkovský.

O Jiřím Weiglovi se ve svém dopise soudu zmiňuje i na jiném místě, kde kauzu Key Investments spojuje s privatizací Sokolovské uhelné. Také hnědouhelné doly svěřily od roku 2002 ve formě úložek firmě Key Investments desítky milionů korun. Jenže 43 milionů nakonec zmizelo. Weigl tehdy seděl v dozorčí radě Sokolovské uhelné. V době od podzimu roku 2001 do začátku roku 2003, kdy tento orgán musel opustit, protože se stal kancléřem.

S doly je přitom spojen i klíčový muž Key Investments Vladimír Kroužecký, který je blízkým příbuzným Jana Kroužeckého, spolumajitele Sokolovské uhelné.

Státní podíl v dolech se v roce 2001 chystal prodat za osm mi liard korun kabinet Miloše Zemana, jenž vládl díky opoziční smlouvě mezi ODS a ČSSD. Privatizaci ale nakonec uskutečnila vláda Vladimíra Špidly (ministrem financí byl Bohuslav Sobotka), a to za zcela jiných podmínek. Po zrušeném výběrovém řízení v březnu 2004 prodala Sokolovskou uhelnou třem manažerům dolů za pouhé 2,6 miliardy. Společnost vlastnili František Štěpánek se 40 procenty akcií, Jaroslav Rokos a právě Jan Kroužecký, každý se 30 procenty.

Miliardáři bez vlastní koruny

Poté, co Sokolovská uhelná od Key Investments v roce 2010 nedostala zpět investované peníze, podala prostřednictvím pražské právní kanceláře Pokorný, Wagner trestní oznámení.

Brzkovský nyní tvrdí: „Tentýž advokát (Radek Pokorný – pozn. red.) se spolu s tehdejším ministrem financí a svým dobrým známým Bohuslavem Sobotkou podílel na privatizaci Sokolovské uhelné do rukou managementu dolů, tedy pánů Štěpánka, Rokose a Kroužeckého, příbuzného Vladimíra Kroužeckého, osoby ovládající Key Investments. Tak se z těchto státních zaměstnanců stali přes noc miliardáři, když na úvěr od ČSOB nakoupili za nízkou cenu a bez jediné vlastní koruny státní podíl. Za tento dárek se samozřejmě museli privatizátorům náležitě odvděčit, a to podle mých informací formou závazku odebírat v dalších letech v jistém nemalém objemu právní služby této advokátní kanceláře.“

Pokorný to ale v reakci pro LN odmítá. „Pan Brzkovský byl jedním ze tří členů představenstva společnosti Key Investments, na něž jsme podali trestní oznámení kvůli způsobu, jakým nakládali s prostředky Sokolovské uhelné, které měla společnost ve správě. Na základě našeho podání byl obviněn, a pokud vím, i odsouzen. Předtím jsem jej nikdy neviděl, takže tyto jeho lži jsou jen vylhaná pomsta,“ tvrdí advokát. „Naše advokátní kancelář se energetice věnuje více než 20 let a Sokolovská uhelná je jen jednou z mnoha energetických společností, pro které pracujeme,“ dodal Pokorný.

Jeho kancelář ale hájila zájmy nejen Sokolovské uhelné, od roku 2004 zastupovala i SI Asset Management, jak se Key Investments nazývala před přejmenováním. V tomto roce si na nestandardní praktiky brokerské firmy poprvé posvítil regulátor – Komise pro cenné papíry. Toto správní řízení se týkalo operací s neregistrovanými cennými papíry a souvisejícího informování klientů o rizicích a likviditě takových obchodů, které Pokorný před regulátorem obhajoval.

Za zásadní ovšem Brzkovský považuje, že peněžní úložky, které Sokolovská uhelná svěřila Key Investments, byly podle něj úplatkem pro tehdejšího člena dozorčí rady dolů a skrytého akcionáře Key Investments Jiřího Weigla.

IPB všude, kam se podíváš

Bez zajímavosti není ani napojení aktérů kauzy Key Investments na Investiční a Poštovní banku (IPB). V první řadě právě Jiřího Weigla, jenž před krachem banky několik let zasedal v její dozorčí radě. Od konce roku 2002 do března 2003 byl ovšem ředitelem britské firmy Efficient Investments, což byla mateřská společnost Key Investments. Sídlila v maringotce na farmě za Londýnem a naplňovala všechny rysy takzvané kastlíkové firmy.

Londýnskou matku v Praze tři roky zastupoval také Robert Holman, ekonom a bývalý předseda dozorčí rady IPB, kterého prezident Václav Klaus později jmenoval členem bankovní rady České národní banky. A pro úplnost: to, že se Key Investments původně jmenovala SI Asset Management, souvisí s tím, že jejím původním majitelem byla společnost Stratego Invest, spojená zase s IPB.

Brzkovský popsal také způsob, jak Key Investments v roce 2003 po zmanipulovaném tendru získala možnost spravovat peníze městské části Praha 6, kde starostoval Tomáš Chalupa z ODS. Šéfem výběrové komise veřejné zakázky byl radní a profesor ekonomie Jiří Fárek (ODS), bývalý dlouholetý člen představenstva právě IPB.

Když banka vroce 2000 zkrachovala, pokračoval Fárek v ka riéře na radnici Prahy 6.

Radnice Klausova oblíbence

K investicím Prahy 6 a roli jejího starosty Tomáše Chalupy, pozdějšího ministra a oblíbence Václava Klause, dnes Daniel Brzkovský tvrdí: „Podle mých informací Vladimír Kroužecký přes svoji firmu Eton vyplácel nejméně ve dvou případech v částkách 400 tisíc a 700 tisíc korun úplatky do rukou profesora Jiřího Fárka, který se dělil se starostou Prahy 6 Chalupou. Říkali tomu příspěvek na volební kampaň.“

Skutečnost, že nejprve činil úplatek 400 tisíc a později se zvýšil na 700 tisíc, byla podle Brzkovského zdůvodněna tím, že někteří radní chtěli rozdělit správu peněz Prahy 6 mezi více subjektů. Key Investments tedy hrozilo snížení objemu financí od radnice. „K takovému snížení však nedošlo, zejména díky zmíněným úplatkům. Pokud tedy Praze 6 vznikla spoluprací s Key Investments majetková újma, měla by se žalobou domáhat této škody na svých tehdejších představitelích,“ domnívá se Brzkovský.

Je s podivem, že se policie a státní zastupitelství nezajímaly o to, jak mohla vyhrát tendr na správu peněz Prahy 6 společnost, jejíž vlastník, britská kastlíková firma Efficient Investments, sídlil v maringotce za Londýnem. Fárka ani dalších dvanáct členů výběrové komise, v níž seděl i Chalupa, netrápilo, že tato neprůhledná firma v soutěži porazila finanční domy jako Česká spořitelna, Komerční banka, ABN Amro, Commerzbank či Citibank.

V srpnu 2003 starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa vítězi tendru poslal do správy prvních sto milionů korun. A postupně zvyšoval částky. V roce 2007 Key Investments svěřil 430 milionů, později až půl miliardy korun.

Jenže v roce 2010 Key Investments nebyla schopna Praze 6 peníze vrátit. Když se celkový výsledek investice sečetl, radnici chybělo zhruba 260 milionů korun. Praha 6 se na policii obrátila až poté, co Chalupa z postu starosty v lednu 2011 odešel. Z politiků, kteří šli v Praze 6 dlouhá léta na ruku Key Investments, nebyl nikdo stíhán.

„K věci mohu uvést jen jediné. Je to nesmysl, nic takového se nikdy nestalo. Nemám víc co dodat,“ reagoval pro LN na Brzkovského tvrzení někdejší starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Existují důkazy?

Brzkovský ve svém dopise soudu uvádí velmi tvrdá obvinění. Otázkou je, zda existují důkazy. „Na něco jsou doklady, na něco nejsou. Nemůžu mít všechno u sebe. Ale spíš je to o vůli celou kauzu vyšetřit, doklady a svědectví se pak najdou. Já mlčet nebudu,“ odpověděl Brzkovský na dotaz LN, jak lze jeho tvrzení dokázat. Trvá ale na tom, že má právo na spravedlivý proces, které prý dosavadním průběhem řízení nebylo naplněno.

Dopis soudu ukončil větami, které by se obecně daly použít pro všechny velké polistopadové případy, v nichž kvůli propojení politiků a finančníků zmizely miliardy z veřejného majetku. „Pokud spravujete peníze vládnoucí straně ODS a máte nadstandardní vztahy s další tehdy nejvýznamnější stranou ČSSD, tedy s těmito dvěma tradičními stranami, a máte podporu a akcionářské zázemí z Hradu a zároveň není již vyšších státních relevantních autorit, které by vám nešly na ruku, logicky nepředpokládáte a nemůžete předpokládat, že když jste reálně součástí nejvyššího státního systému, že děláte něco špatného, tím méně protizákonného,“ napsal Brzkovský.