Už nikdy nevyhrožujte USA! varoval Trump prezidenta Íránu

WASHINGTON/TEHERÁN Írán by už nikdy neměl vyhrožovat Spojeným státům, jinak pocítí důsledky tohoto chování. Íránskému prezidentovi Hasanu Rúhánímu to v pondělí na svém twitteru vzkázal jeho americký protějšek Donald Trump.

Reagoval tak na ostrou kritiku americké kampaně proti íránskému vedení, o níž v neděli informovala agentura Reuters, ze strany Teheránu. Podle Rúháního by „Amerika měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek“.



„Už nikdy nevyhrožujte Spojeným státům, jinak ponesete následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo. Už nejsme zemí, která bude tolerovat vaše vyšinutá slova o násilí a smrti. Dejte si pozor!“ uvedl Trump na svém twitteru.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!